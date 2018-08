Caprichoso lança tema para 2019 no próximo dia 22, em Parintins

Parintins (AM) – A tradição, o folclore e a ousadia estarão evidenciadas na próxima quarta-feira (22), quando a diretoria da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso realiza a “fuga do boi” e o lançamento do tema que norteará o projeto boi de arena 2019. Todos os detalhes do projeto estão sendo guardados a sete chaves pelo Conselho de Arte. Frases como “quando a arte e folclore se encontram” e “quando a tradição e a ousadia se unem” foram às únicas pistas deixadas nas redes sociais aos torcedores.

A “fuga” tem a coordenação da professora Odinéa Andrade, madrinha do boi e está prevista para iniciar ás 20h, com a concentração dos segmentos e da nação azulada na rua Sá Peixoto, no "esconde". Em seguida o boi de rua percorrerá a avenida Amazonas e rua Gomes de Castro até o Curral, onde acontecerá a tradicional fuga do Caprichoso. Andrade afirma que a fuga é o marco principal do encerramento de um ciclo. "A fuga do boi e boi de rua se harmonizam no coração do povo. Com o ritual da fuga do Caprichoso encerramos uma etapa que nos fez bicampeões e ao mesmo tempo renasce para 2019”, diz.

O anúncio do tema é comandado pelo artista Ericky Nakanome, coordenador do Conselho de Arte. Ele lidera uma equipe de artistas e assessores técnicos que trabalham diariamente no curral Zeca Xibelão, para deixar tudo pronto para o evento da próxima quarta-feira. “A fuga do boi será realizada na frente do Zeca Xibelão e logo em seguida as pessoas entram no curral para o anúncio do tema”, antecipa.

Durante o evento também serão anunciados o edital de toadas, mudanças na diretoria e novidades no quadro artístico. “Não será apenas o anúncio do tema, teremos os produtos oficiais e novidades que serão lançados para a temporada 2019”, revela Nakanome.

Serviço

O que: Fuga do Caprichoso e Lançamento do tema para 2019

Quando: Quarta, 22 de agosto às 20h

Onde: Concentração na rua Sá Peixoto, com caminhada que seguirá até o curral Zeca Xibelão - Parintins

Entrada: Gratuita

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Caprichoso festeja bicampeonato neste sábado, em Manaus