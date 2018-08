Neon é o novo preto: cores acesas estão em alta

A paleta de cores dos anos 1980 era bem viva e chamativa e o neon era o que tinha de mais legal na época. Os mesmos tons chamativos fizeram sucesso nos anos 2000 e agora prometem fazer um novo retorno, depois de algumas temporadas sob o reino dos tons pastel.

Primeiro foi a Rihanna, que criou em sua marca, a Fenty x Puma, uma coleção esportiva com cores bem acesas, apresentada em setembro de 2017. Depois veio a Prada, em fevereiro, com uma coleção repleta de tons à lá caneta marca texto como amarelo, verde, rosa e laranja. Em junho, a Versace e a Louis Vuitton apostaram nas mesmas cores em suas coleções masculinas - nascia aí uma tendência.

A modinha do momento tem tudo a ver com duas macrotendências que estão em alta na moda: as roupas esportivas, que frequentemente aparecem em tons vibrantes e estão cada vez mais fazendo parte de produções casuais, e os anos 1980, que nunca estiveram mais na moda.

Cores acesas estão em alta | Foto: Divulgação

Como usar?

Blake Lively apostou em uma produção verde-limão (tudo Versace) para um evento de divulgação do seu novo filme Um Simples Favor. Na estreia de Oito Mulheres e um Segredo, a atriz Sarah Paulson estava com um vestido de plumas da Prada na mesma cor.

Kim Kardashian, durante uma viagem a Miami, fez um final de semana temático que envolveu looks, peruca e até carro neon. Na estreia do estilista Kim Jones na Dior, Bella Hadid estava com um terninho amarelo aceso e unhas combinando.

Mas, caso você não seja uma estrela de Hollywood, uma empresária estrela de reality show ou uma modelo fenômeno das redes sociais ainda sim existem jeitos de apostar na tendência.

A chave aqui é investir em pontos de luz ao invés de um look todo chamativo. Uma boa dica é começar pelos acessórios. Bolsas, bijuterias e sapatos podem funcionar, sem ficar muito chamativo. Maquiagem e esmaltes funcionam da mesma maneira - e ainda ajudam a identificar qual cor combina mais com seu tom de pele. Neon com neon pode carregar o visual. Tente combinar peças chamativas com outras de tons neutros como preto, branco e nude.