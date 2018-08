Projeto ‘Kombi Soufflé 2.0’ inicia série de apresentações em Manaus

Manaus - A Soufflé de Bodó Company inicia o desenvolvimento de seu projeto ‘Kombi Soufflé 2.0’, que prevê 15 apresentações do espetáculo “Curuminzado”, em escolas da rede municipal de Manaus.

O projeto foi aprovado no edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2017, da Prefeitura de Manaus. O espetáculo de dança-instalação propõe uma reflexão sobre o universo das crianças das cidades-comunidades “beiradeiras” (cidades ao Alto do Rio Amazonas).

No espetáculo, o curumim ribeirinho sofre um rito de passagem em várias instâncias: da menina para mulher (ritual da menina moça), do menino para homem (ritual da tucandeira) e ritual de morte. São esses rituais que atravessam as vivências do curumim das cidades ribeirinhas, mas estão sendo perdidas no imaginário do menino urbano da cidade.

Sobre a Cia

A Soufflé de Bodó Company desenvolve as suas atividades na cidade de Manaus desde 2013. Composta por artistas, bailarinos, dramaturgos e performers com mais de 15 anos na área artística. Já realizou oficinas, apresentações e workshops por diversas cidades e estado do país.

Confira a programação!

20.08.18

10h E.M.E.F. Profª. Percília do Nascimento Souza R. Ribeiro Couto, 2 - Compensa

14h E.M. Lírio do Vale Rua Santa Inês S/N- Lírio do Vale

21.08.18

10h E.M. São Dimas R. São Bento, S/N- São Jorge

14h E.M. Loris Cordovil Av. Tefé, 1223- Praça 14

22.08.18

10h E.M. João Valente R. Cmte. Ferraz, 1165 - Betânia

14h E.M. Nísia Floresta Brasileira Augusta Santa Cruz, Rua Celso Machado, 455 – Flores

23.08.18

10h E.M. Maria Madalena CorreaTv. Paraguaçú, 21 - Vila da Prata, Manaus

14h Instituto Filippo Smaldone Av. Tókio, 100 – Planalto

24.08.18

10h E.M. Prof. Gelcy Sena Abrantes R. Duque de Caxias, 25 - Redenção

14h E.M. Adelaide Tavares de Macedo Rua Belo Horizante, 60- Adrianópolis

27.08.18

10h Escola Municipal Oyama ItuassuR. Guabajuba, 371 - Cidade Nova

28.08.18

10h E.M. Nossa Senhora do RosárioR. Mapoao, 18 – Jorge Teixeira

29.08.18

10h E.M. Themistocles P. Gadelha Rua Purui, S/N- Jorge Teixeira

30.08.18

10h E.M. Francisca Mendes Rua J, S/N, Etapa B – São José II

31.08.18

10h E.m. Escola Municipal João dos Santos Braga R. São Cristóvão, 26 - Zumbi

