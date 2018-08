Bairro Redenção recebe seminário ‘Manaus em debate’

Manaus - O seminário ‘Manaus em debate’, promovido pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura), ganha mais uma edição nesta quarta-feira (22), às 19h. Desta vez, o Conjunto Hiléia 1, no bairro Redenção, será o ponto de encontro para discutir questões de identidade e valorização da cidade.

A entrada é gratuita e o seminário tem como palestrantes o escritor o e presidente do Concultura, Marcio Souza, o poeta amazonense Celdo Braga e a arquiteta Ana Lúcia Abrahim. Esse é o penúltimo debate desta edição. O próximo está marcado para o dia 29, no loteamento América do Sul, Colônia Terra Nova.

Serão disponibilizados certificados de participação que serão encaminhados via e-mail. Informações ou dúvidas podem ser obtidas por meio dos telefones (92) 3632-2634 e (92) 3632-1807.

Serviço

O que: Seminário ‘Manaus em debate’ do Conselho Municipal de Cultura

Quando: Quarta-feira, 22/8

Horário: 19h

Onde: Área Missionária Santana, na rua 14, 40, Conjunto Hiléia 1, no bairro Redenção.

*Com informações da assessoria

