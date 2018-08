Organização Bicho Amado realiza feira de adoção de animais no sábado

Manaus - O Shopping Ponta Negra recebe neste sábado (25), de 14h as 19h, uma feira de adoção de cães e gatos, em parceria com a Organização Bicho Amado (OBA). O evento acontece em um espaço localizado no primeiro piso do centro de compras. A entrada é gratuita e os visitantes poderão contribuir para o trabalho da ONG doando ração úmida e seca, comedouros e materiais de limpeza.

De acordo com a gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, Karla Henderson, o evento tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da adoção e do cuidado com os animais.

Estarão disponíveis para adoção 15 animais, filhotes e adultos, que foram resgatados pelos voluntários da OBA. “Eles foram castrados, vacinados e vermifugados, e agora aguardam um novo lar”, informou a presidente da ONG, Jaqueline Lira.

Candidatos à adoção precisam ser maiores de 18 anos, ter muito carinho para dar e se responsabilizar com as necessidades dos animais. Além disso, outras orientações sobre como receber o novo amiguinho em casa também serão dadas no local.

*Com informações da assessoria

