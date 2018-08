Academia Amazonense de Letras comemora centenário com programação

Manaus - A partir do dia 26 de agosto, a Academia Amazonense de Letras (AAL), situada na Rua Ramos Ferreira, nº 1009, Centro, estará “de Portas Abertas” para a população que desejar conhecer a casa centenária dos imortais amazonenses.

A atividade que acontecerá sempre aos domingos, das 17h às 20h, até dia 21 de outubro, é gratuita e visa estimular o público a conhecer o prédio histórico e seu legado, além de possibilitar maior contato entre estudantes e imortais.

Robério Braga, presidente da AAL frisa a importância de uma aproximação com o público.

"As pessoas querem entrar, querem conhecer a casa de Adriano Jorge e estamos abertos para isso. Será mais uma opção de programação para os domingos. Teremos uma gama de atividades culturais, artísticas, presença de imortais, opções tanto fora quanto dentro do prédio, para todos que desejam descobrir como é a casa dos imortais do Amazonas”.

Dentro da programação, além de um roteiro especial de visitação, estão previstas apresentações musicais, performances, exposições, participação de sebos e bancas de revistas, encontro com imortais, tardes de autógrafos, entre outros.

AAL

Fundada em 1º de janeiro de 1918, a Academia Amazonense de Letras teve sua primeira sede na casa de residência do escritor, jornalista e dramaturgo Benjamin Franklin de Araújo Lima. Anos antes muitas outras associações haviam sido cogitadas, mas nenhuma obteve sucesso.

Inicialmente a instituição chamou-se Sociedade Amazonense de Homens de Letras, mas em 1920 mudou sua denominação para Academia Amazonense de Letras, por indicação do escritor Raul de Azevedo.

Nos tempos de sua inauguração eram 30 as cadeiras imortais, atualmente o órgão possui 40 vagas ocupadas por poetas, romancistas, jornalistas, cronistas, ensaístas, médicos, teólogos, economistas, educadores, sociólogos e antropólogos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sarau homenageia Jorge Tufic na Academia Amazonense de Letras

Robério Braga é eleito presidente da Academia Amazonense de Letras