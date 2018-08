Instituições sociais terão espaço na Manaus Expo Beauty 2018

Manaus - A 20ª edição da Manaus Expo Beauty, maior feira de beleza da região Norte, também terá espaço para a solidariedade. Este ano, o evento reunirá pelo menos três instituições de caridade que movimentarão seus estandes com venda de produtos e realização de diversos serviços, e cujas rendas serão revertidas para manutenção dos projetos das entidades.

Já estão confirmados o Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer), a Casa do Idoso São Vicente de Paulo e a Comunidade Católica Nova e Eterna Aliança.

“Um evento com a grandeza a Manaus Expo Beauty tem a obrigação de ajudar as entidades. Por meio disso pretendemos aproximar a sociedade do trabalho por elas desenvolvido e estimular o envolvimento das pessoas com as causas que cada entidade representa”, afirma Fillipy Sampaio, do marketing da feira.

No segundo ano que participa da Manaus Expo Beauty, o Nacer pretende repetir o sucesso de 2017.

“Ano passado tivemos uma excelente aceitação do público, ótimo retorno em vendas e ainda fechamos parcerias bem interessantes para a instituição. Este ano vamos repetir quase os mesmos serviços porque deu muito certo”, afirma Ruana Silva, assistente social do abrigo.

O estande do Nacer será dividido em três espaços: bazar, serviços de estética e barbearia. No bazar será realizado o “Look do bem”, projeto do abrigo que vende, a preços populares, roupas e acessórios doados por lojas de grife, blogueiras e influenciadores digitais de Manaus.

Doações e divulgação

Seguindo a mesma linha, a Casa do Idoso e comunidade Nova e Eterna Aliança também vão fazer bazar beneficente e oferecer serviços de beleza a preços populares.

O espaço da Casa do Idoso ainda será ponto de arrecadação de doações para o lar que atualmente atende 28 idosos residentes.

O brechó da Nova e Eterna Aliança terá roupas e calçados masculinos e femininos. “Todos os itens com muita qualidade, em perfeito estado e com preços que vão de R$ 2 a R$ 30”, garante Theo Menezes, fundador da comunidade. Além do brechó, os voluntários farão um trabalho de divulgação da comunidade, que atua há 22 anos, ajudando pessoas menos favorecidas e em situação de risco.

Serviço

O que é: Estandes solidários na Feira Manaus Expo Beauty 2018

Quando: 28 de setembro a 1 de outubro, de 16h até 22h

Onde: Studio 5 Centro de Convenções (Av. Gen. Rodrigo Otávio, 3373 – Crespo)

Credenciamento: Gratuito pelo link http://bit.ly/MEB20anos

Informações: (92) 3133-8503

*Com informações da assessoria

