Manauscult divulga programação completa do Passo a Paço 2018

Manaus - Com 15 horas de programação artística distribuída em três palcos, o Passo a Paço 2018 promete desbravar novas fronteiras no Centro Histórico da cidade de Manaus, realizando a ocupação cultural da Plataforma Malcher, área portuária utilizada para carga e descarga, que está fechada ao público há mais de uma década.

O local, com vista para as margens do rio Negro, será palco de atrações como Elza Soares, Projota, Iza e ‘O Grande Encontro’, além de artistas locais. É a primeira vez que o espaço será aberto à ocupação cultural.

“A cada ano ampliamos as fronteiras de ocupação do Centro Histórico de Manaus, seguindo a determinação da política de ressignificação implantada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto.

O Passo a Paço, que se consolidou como o maior festival de artes integradas da Amazônia, é parte dessa retomada do nosso berço histórico, que em breve terá ainda o Museu da Cidade, no Paço da Liberdade.

Ao todo, 30 artistas realizarão apresentações simultâneas nos dias 1° e 2 de setembro, a partir das 16h. No sábado, dia 1º, o evento vai até 0h e, no domingo, a programação segue até às 23h.

Plataforma Malcher

Dia 1:



No palco Plataforma Malcher, apresentam-se ainda Lucilene Castro, Fátima Silva, Márcia Siqueira e Cinara Nery, com o show "Roda com Elas", e a banda The Stone Ramos cantando Reginaldo Rossi. Na sequência, às 21h, Elza Soares sobe ao palco com o show “Deus é mulher”, inédito em Manaus. A apresentação conta com a participação do grupo afro-percussivo de mulheres Ilú Oba de Min. A partir das 22h40, quem ocupará o principal espaço do festival é o rapper paulistano Projota.

Dia 2:

No dia 2, a banda Carrapicho apresenta o show “100% Carrapicho”, com sucessos e clássicos de forró interpretados pelo grupo. Já a cantora carioca Iza inicia o show de pop dançante às 19h40. Na sequência, o trio formado por Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo promete reunir um grande público a partir das 21h10 no show de O Grande Encontro. Os intervalos serão comandados pelo DJ Tubarão nos dois dias.

Praça dos Ingleses

No Palco Praça dos Ingleses, cuja ocupação e abertura ao público ocorreu no Passo a Paço do ano passado, apresentam-se no dia 1º artistas locais de diversos gêneros, como Marcelo Nakamura, República Popular, Luneta Mágica e Márcia Novo. A dupla de DJs Tropkillaz, responsável pela batida de sucessos como “Vai Malandra”, de Anitta, e “Tombei”, de Karol Conka, sobe às 21h30 para agitar o público.

Já as bandas Escândalo Fônico, Alaídenegão, o rapper Victor Xamã, e o grupo Redphone são as atrações locais no dia 2.

A atração nacional surpresa, programada para se apresentar às 21h20, será anunciada nesta quarta-feira (22). A DJ Carol Amaral é quem comandará as viradas dos intervalos do Palco Praça dos Ingleses, em ambos os dias de programação.

Praça Coreto

Já no palco Coreto, na Praça Dom Pedro II, em frente ao Paço da Liberdade, apresentam-se artistas clássicos e contemporâneos, como Grupo Aracema, Lucinha Cabral, Luso Neto, Paulo Onça e o grupo vocal Perseptom no dia 1º. O grupo de dança Gandhicats será a atração durante os intervalos no primeiro dia de evento.

No dia 2, o espaço, que é um dos mais antigos da história de Manaus, recebe shows como o do Trio Remanso; da cantora Bel Martine; dos cantores Torrinho, Célio Cruz, Cileno e Pereira, com o show “Nossa Música”; do ex-The Voice, Lorenzo Fortes; e da cantora paraense Joelma Kláudia. Durante os intervalos do segundo dia de apresentações no palco Coreto, as intervenções de dança serão assinadas pelo coreógrafo Marcos Venicius.

Café Teatro

Além das atrações musicais e intervenções de dança, a programação do Passo a Paço também contará com a apresentação do espetáculo "Grande Sertão: Veredas", adaptação da obra de Guimarães Rosa, com um elenco de grandes nomes como Caio Blat, Luisa Arraes, Leonardo Miggiorin, Luíza Lemmertz, entre outros. A peça será apresentada em três sessões no Les Artistes Café Teatro, no dia 1º, às 19h, e no dia 2, às 16h e às 20h.

Programação Geral:

01/09 (sábado)

Palco Praça dos Ingleses

16h às 17h – Marcelo Nakamura

17h20 às 18h20- República Popular

18h40 às 19h40- Luneta Mágica

20h às 21h – Marcia Novo

21h30 às 22h40 – Tropkillaz

Intervalos – DJ Carol Amaral

Palco Plataforma Malcher

18h às 19h – Roda com Elas

19h30 às 20h30 – The Stone Ramos canta Reginaldo Rossi

21h às 22h10 – Elza Soares

22h40 às 0h – Projota

Intervalos – DJ Tubarão

Coreto

16h às 17h – Grupo Aracema e convidados

17h20 às 18h20 – Lucinha Cabral

18h40 às 19h40 – Luso Neto

20h às 21h – Paulo Onça

21h20 às 22h20 – Perseptom

Intervalos – Intervenções com Gandhicats

Les Artistes Café Teatro

19h às 21h20 – Espetáculo “Grande Sertão: Veredas” (1ª sessão)

02/09 (domingo)

Palco Praça dos Ingleses

16h às 17h – Escândalo Fônico

17h20 às 18h20 – Alaídenegão

18h40 às 19h40 – Victor Xamã

20h às 21h – Redphone

21h20 às 22h20 – Atração nacional surpresa

Intervalos – DJ Carol Amaral

Palco Plataforma Malcher

18h10 às 19h10 – Carrapicho

19h40 às 20h40 – Iza

21h10 às 22h40 – O Grande Encontro

Intervalos – DJ Tubarão

Coreto

16h às 17h – Trio Remanso

17h20 às 18h20 – Bel Martine

18h40 às 19h40 – Nossa Música (Torrinho + Célio Cruz + Pereira + Cileno)

20h às 21h – Lorenzo Fortes

21h20 às 22h20 – Joelma Kláudia (PA)

Intervalos – Intervenções de dança com coreografia de Marcos Venicius

Les Artistes Café Teatro

16h às 18h20 – Espetáculo “Grande Sertão: Veredas” (2ª sessão)

20h às 22h20 – Espetáculo “Grande Sertão: Veredas” (3ª sessão)

*Com informações da assessoria