Concultura divulga resultado do Prêmio Literário Cidade de Manaus

Manaus - O Conselho Municipal de Cultura (Concultura) divulgou o resultado final dos Prêmios Literários Cidade de Manaus. A publicação consta na edição nº 4425 do Diário Oficial do Município (DOM), desta segunda-feira (20), e também pode ser consultada no site do Concultura e no portal Viva Manaus, pelo link www.vivamanaus.com/editais.

Obras de diferentes gêneros, como novela, conto, romance, poesia, crônicas, texto teatral, ensaios, jornalismo literário, entre outros foram premiadas. O Decreto Nº 2.640, de 8 de novembro de 2013, com o regulamento completo dos Prêmios Literários Cidade de Manaus está disponível na página 5, do DOM nº 3289, no site do Concultura e também no portal Viva Manaus.

PRÊMIO NACIONAL

I – Prêmio Álvaro Maia, destinado ao melhor romance ou novela;

OBRA: GUIDA OU UM BLOCO DE GELO

AUTOR: GISLAINE BUOSI FECHUS MONTEIRO

POUSO ALEGRE – MG

II - Prêmio Arthur Engrácio, destinado ao melhor livro de contos;

OBRA: HISTÓRIAS DO FIM DO MUNDO

AUTOR: CYRO PEREIRA DE MATTOS

ITABUNA – BA

III – Prêmio Violeta Branca Menescal, destinado ao melhor livro de

Poesia;

OBRA: POESIA SEM PONTO

AUTOR: CARLOS EDUARDO CANHAMEIRO

SÃO PAULO – SP

IV – Prêmio Péricles Moraes, destinado ao melhor livro de Crônicas;

OBRA: SOBRE CÃES E HOMENS

AUTOR: LEANDRO RODRIGUES MAZZINI

BRASILIA – DF

V – Prêmio Aldemar Bonates, destinado ao melhor texto teatral para

adultos;

OBRA: TEATRO DA BOLSA: VALORES

AUTOR: LOURENÇO PAULO DA SILVA CAZARRÉ

BRASILIA – DF

VI – Prêmio Cosme Alves Neto, destinado ao melhor ensaio sobre

cinema;

OBRA: O CINEMA DE TRINH T. MINH-HA: Intervalos entre

Antropologia, Cinema e Artes Visuais

AUTOR: GUSTAVO SORANZ GONÇALVES

MANAUS-AM

VII – Prêmio Álvaro Braga, destinado ao melhor texto de teatro infantil;

OBRA: O PODEROSO DE MARTE

AUTOR: ANTÔNIO SERGIO NUNES FIGUEIREDO

ILHÉUS – BA

VIII – Prêmio Samuel Benchimol, destinado ao melhor livro de ensaio

socioeconômico;

OBRA: DISTRITO AGROPECUÁRIO DA SUFRAMA (DAS): Gênese,

Desenvolvimento e Dilemas para o Século XXI

AUTOR: EVANDRO BRANDÃO BARBOSA

MANAUS-AM

IX – Prêmio Luís Ruas, destinado ao melhor ensaio sobre literatura

(letras);

OBRA: DOIS ENSAIOS

AUTOR: EWERTON MARTINS RIBEIRO

BELO HORIZONTE – MG

X – Prêmio Clovis Barbosa, destinado ao melhor texto de jornalismo

literário;

OBRA: EFEITOS COLATERAIS DA EVOLUÇÃO

AUTOR: ANDRÉA ALVES DE ASCENÇÃO

SÃO PAULO – SP

XI – Prêmio Alfredo Fernandes, destinado ao melhor texto de literatura

infantil;

OBRA: A PERERECA MALUCA

AUTOR: FATIMA LUCIA VIANNA DE LIMA SAMPAIO

BELO HORIZONTE – MG

XII – Prêmio Áureo Nonato, ao melhor livro de memórias;

OBRA: BARÉ DESTRANCADO

AUTOR: MARIA DE LOURDES PRATA GARCIA

BRAGANÇA PAULISTA – SP

XIII – Prêmio Arthur Reis, melhor ensaio histórico;

OBRA: IMIGRAÇÃO JÁPONESA NO AMAZONAS NO PÓS-GUERRA:

(1953-1967): A história dos Primeiros Anos por Meio de Hábitos

Alimentares

AUTOR: LINDA MIDORI TSUJI NISHIKIDO

MANAUS – AM

PRÊMIO REGIONAL

I – Prêmio Álvaro Maia, destinado ao melhor livro de romance ou novela;

OBRA: CHINA DE PAPEL

AUTOR: FABIANO LIMA DA SILVA

II – Prêmio Arthur Engrácio, destinado ao melhor livro de contos;

OBRA: ZONA DE SOMBRA

AUTOR: DANIEL ASCENÇÃO AMORIM

III – Prêmio Violeta Branca Menescal, destinado ao melhor livro de

poesia;

OBRA: ALERTA E SELVAGEM

AUTOR: SUSY ELAINE DA COSTA FREITAS

IV – Prêmio Alfredo Fernandes, destinado a literatura infantil;

OBRA: (nenhuma obra foi premiada)