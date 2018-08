‘As comunicações na Amazônia’ é tema de exposição no Museu Amazônico

Manaus - O Museu Amazônico realizará no dia 24 de agosto às 19h o lançamento da exposição “Pelos caminhos dos rios: as comunicações na Amazônia”, que apresenta a evolução histórica dos sistemas de comunicação na Amazônia.

A Mostra ficará exposta no período de 24 de agosto a 22 de setembro e está dividida em dois momentos: o primeiro, dedicado ao processo da implantação de um polo de comunicação no Estado do Amazonas e alguns de seus principais protagonistas; o segundo momento é dedicado ao desenvolvimento das atividades de transmissões jornalísticas e culturais representado pela evolução tecnológica dos equipamentos de difusão.

A entrada é gratuita e o Museu Amazônico está localizado na Rua Ramos Ferreira, 1036 – Centro. Mais informações pelo telefone 3305-1181 ramal 2021.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Museu Amazônico recebe Mostra do Filme Livre