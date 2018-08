Ingressos para ‘Grande Sertão: Veredas’ estarão disponíveis na segunda

Manaus - Uma das atrações culturais do Passo a Paço 2018, o espetáculo “Grande Sertão: Veredas”, estrelado pelo ator Caio Blat e grande elenco, terá, em Manaus, três sessões gratuitas durante os dois dias do evento, 1º e 2 de setembro. O público poderá garantir seu ingresso previamente já na próxima segunda-feira (27), a partir das 10h, pelo portal Viva Manaus, por meio do link www.vivamanaus.com/passoapaco2018. Estarão disponíveis 80 ingressos para cada sessão.

A primeira sessão será realizada às 19h, do dia 1º e as demais no dia 2, às 16h e 20h, no Les Artistes Café Teatro, Centro Histórico de Manaus. Uma hora antes de cada sessão serão distribuídas senhas, por ordem de chegada, ao público que não conseguir garantir ingresso on-line.

O espetáculo tem duração de 2h e 30min e a classificação indicativa é de 18 anos. Não será permitida a entrada de menores de 18 anos, mesmo que acompanhados dos pais e/ou responsáveis.

A apresentação do ingresso impresso gerado no ato da inscrição assim como um documento de identidade oficial (RG, CNH, Carteira de Trabalho, etc.) são obrigatórios para o acesso à sessão escolhida previamente, caso contrário, o acesso será impedido.

O espetáculo

‘Grande Sertão: Veredas’ é uma peça-instalação adaptada do romance homônimo do escritor João Guimarães Rosa, obra considerada uma das mais significativas da literatura brasileira. A adaptação traz no elenco os artistas Caio Blat, Luíza Lemmertz, Leon Góes, Balbino de Paula, Daniel Passi, Elias de Castro, Lucas Oranmian e Clara Lessa, com direção de Bia Lessa.

O espetáculo venceu do Prêmio APCA 2017 na categoria Melhor Direção (Bia Lessa), do Prêmio Shell nas categorias Melhor Direção (Bia Lessa) e Melhor Ator (Caio Blat) e do Prêmio Bravo! 2018, na categoria Melhor Espetáculo de Teatro.

Passo a Paço

Em sua quinta edição, o projeto de ocupação artística do Centro Histórico de Manaus, Passo a Paço, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) consolida-se como o Festival de Artes Integradas da Amazônia, promovendo o encontro de variadas expressões e linguagens artístico-culturais, nacionais e locais, no berço histórico da capital amazonense.

Com 15 horas de programação artística distribuída em três palcos, o Passo a Paço 2018 promete desbravar novas fronteiras no Centro Histórico da cidade de Manaus, realizando a ocupação cultural da Plataforma Malcher, área portuária utilizada para carga e descarga, que está fechada ao público há mais de uma década. O local, com vista para as margens do rio Negro, será palco de atrações como Elza Soares, Projota, Iza e O Grande Encontro, além de artistas locais. É a primeira vez que o espaço será aberto à ocupação cultural.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manauscult divulga programação completa do Passo a Paço