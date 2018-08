Luau Tropical traz shows de Jammil e Melim a Manaus

Manaus - Melim, a banda sensação do momento, desembarca em Manaus no próximo sábado (25), para comandar o Luau Tropical, ao lado da já consagrada banda Jammil. O evento acontecerá no Píer do Tropical Hotel (Av. Coronel Teixeira, 1320, Ponta Negra), a partir das 17h.

Sob o comando de Levi Lima, a banda Jammil e Uma Noites traz em seu show os sucessos do CD e DVD “Jammil de Todas as Praias”, que celebra os 18 anos do grupo. O repertório contará com vários sucessos do grupo, como “Colorir Papel”, “Cadarço”, “Sapato e Chiclete”, “Celebrar” e “Sublime”.

Atualmente, a banda está com uma nova música na trilha sonora da novela das nove, “Segundo Sol” (Rede Globo). Composta por Levi Lima, Rubem Tavares e Fábio Alcântara, “Rega” é a primeira aposta de uma série de quatro canções que vão embalar o público até o Carnaval de 2019 e que fazem parte do EP que será lançado pela banda em breve.

Os irmãos Diogo e Rodrigo - que são gêmeos - e a caçula Gabi formam os vocais da banda | Foto: Divulgação

Hit do momento

Talento, inspiração e carisma os irmãos Melim têm de sobra. A estreia oficial da banda aconteceu em rede nacional, no programa “SuperStar”, apresentado por Fernanda Lima, onde bateram recorde com 93% de aprovação do público em uma das etapas da atração.

Com mais de 300 mil reproduções diárias, a música “Meu Abrigo”, da Melim, está entre as dez canções mais ouvida na plataforma digital Spotfy. A banda lançou recentemente pela Universal Music um álbum com 16 músicas autorais.

Os ingressos para o Luau estão disponíveis no site da Alô Ingressos (www.aloingresso.com.br) com preços especiais: R$ 75 (Front Stage/meia/2º lote) e os camarotes custam R$ 135 (2º lote/meia). As compras on-line podem ser parceladas em até 2x nos cartões de crédito.

*Com informações da assessoria