Estreias de filmes de terror dominam a semana nos cinemas de Manaus

Manaus – As estreias dos cinemas desta semana chegam com boas notícias aos amantes do gênero 'terror', com grandes produções que prometem momentos de tensão e medo aos cinéfilos apaixonados por tramas arrepiantes.

Grandes nomes do mercado cinematográfico assinam as obras que estreiam nesta quinta-feira (23) e de lendas urbanas à ficção científica, a melhor companhia para essas sessões é a coragem.

Mas cumprindo sua função de espaço democrático, o programa também contempla quem goste de histórias um pouco menos pesadas, e por isso o gênero de animação e comédia também marcará presença nas salas dos cinemas. Confira a programação!

Slender Man: Pesadelo sem rosto

Slender Man: Pesadelo sem rosto | Autor: Youtube

Encabeçando as estreias da semana, o longa-metragem "Slender Man: Pesadelo sem rosto" finalmente chega aos cinemas do mundo todo, após forte período de divulgação durante a produção. O filme é uma realização dos estúdios Sony Pictures Entertainment e estreia nessa quinta-feira (23) prometendo calafrios aos cinéfilos apaixonados por histórias de terror.



No longa, as amigas Wren, Hallie, Chloe e Katie levam uma vida entediante no colégio. Quando ouvem falar em um monstro chamado Slender Man, elas decidem invocá-lo por meio de um vídeo na Internet. A brincadeira se transforma em um perigo real quando todas começam a ter pesadelos e visões do homem se rosto, com vários braços, capaz de fazer as suas vítimas alucinarem. Um dia, Katie desaparece sem deixar pistas, cabendo às três amigas fazerem a sua própria busca, enfrentando a criatura.



Não deixe que os arrepios te façam cobrir os olhos e escolha logo sua companhia para não perder essa mega produção da indústria do terror. Confira os horários das sessões e escolha o cinema mais próxima da sua casa.

Shopping Ponta Negra, Cinépolis – 15h20; 20h; 17h40; 22h20;

Shopping Manaus Plazza, Cinépolis –15h; 16h15; 17h15; 19h30; 20h45; 21h45;

Manauara Shopping, Playarte – 13h; 15h10; 17h30; 19h40; 21h50;

Studio 5, Cinemark – 14h30; 16h50; 19h10; 21h30;

Amazonas Shopping, Kinoplex – 15h; 17h10; 19h20; 21h30;

UCI Sumaúma Park Shopping – 13h; 15h05; 17h10; 19h15; 21h20;

Shopping Grande Circular, Centerplex – 14h30; 16h45; 19h; 21h45.

Mentes Sombrias

Mentes Sombrias | Autor: Youtube

Entre as estreias, o filme Mentes Sombrias chega às telas dos cinemas produzido pelos estúdios da 20th Century Fox. Lançado mundialmente no último dia 15 de agosto, a ficção científica também é uma mistura de suspense e terror, e deve agradar os fãs dos gêneros pois a obra é dos mesmos produtores da série de sucesso ‘Stranger Things’ e do longa ‘A Chegada’.



O filme conta a história de um mundo apocalíptico, onde uma pandemia mata a maioria das crianças e adolescentes da América. Alguns sobreviventes desse apocalipse desenvolvem poderes sobrenaturais. Eles então são tirados pelo governo de suas famílias e enviados para campos de custódia. Ruby, uma das sobreviventes, consegue escapar com outras crianças e sua vida muda para sempre.

Confira os horários das sessões.

Shopping Ponta Negra, Cinépolis – 15h30; 18h10; 20h40;

Shopping Manaus Plazza, Cinépolis – 16h30; 19h; 21h15;

Manauara Shopping, Playarte –16h50; 19h20;21h40;

Studio 5, Cinemark – 20h40;

Amazonas Shopping, Kinoplex – 15h20; 18h50; 21h20;

Via Norte Manaus, Multiplex – 15h30; 17h30; 19h30; 21h30;

UCI Sumaúma Park Shopping – 15h30; 17h45; 20h;

Shopping Grande Circular, Centerplex – 16h45; 19h; 21h15.

Christophen Robin – Um Reencontro Inesquecível

Christophen Robin – Um Reencontro Inesquecível | Autor: Youtube





Christopher Robin (Ewan McGregor) já não é mais aquele jovem garoto que adorava embarcar em aventuras ao lado de Ursinho Pooh e outros adoráveis animais no Bosque dos 100 Acres. Agora um homem de negócios, ele cresceu e perdeu o rumo de sua vida, mas seus amigos de infância decidem embarcar no mundo real para ajudá-lo a se lembrar que aquele amável e divertido menino ainda existe em algum lugar.



Shopping Ponta Negra, Cinépolis – 15h10; 16h; 19h; 20h20;

Milleniun Shopping, Cinépolis – 16h; 18h15; 20h30;

Manauara Shopping, Playarte – 16h05;18h30; 20h50;

Studio 5, Cinemark – 17h30; 18h20; 21h;

Amazonas Shopping, Kinoplex – 14h25; 18h05;

Shopping Grande Circular, Centerplex – 15h; 18h45; 20h;

Via Norte Manaus, Multiplex – 15h; 17h; 19h; 21h.





Leia também:

Casarão de Ideias recebe exposição Mémoire Fixe de Jacques Menassa

'Não existe mercado de trabalho para uma atriz trans'