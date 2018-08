4º Festival Nordestino traz a humorista Rossiclea a Manaus

Manaus - Para continuar celebrando a relação construtiva entre as regiões Norte e Nordeste do País, que desde a Belle Époque é responsável por notável intercâmbio cultural na capital do Amazonas, Manaus realizada nos próximos dias 15 e 16 de setembro o 4º Festival Nordestino, que acontece a partir das 17h no Sambódromo, localizado na Av. Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro.

A quarta edição do evento promete esquentar ainda mais o povo manauara com o melhor da cultura nordestina, e para isso o evento conta com a apresentação de shows de humor e muito forró. Um vasto espaço de gastronomia também deve contemplar a festa com mais de 30 barracas de comida, food trucks e food bikes.

O valor do ingresso é simbólico e custa apenas R$5. Essa quantia será revertida ao abrigo Nacer (Núcleo de Assistência à Criança em Situação de Risco) que fica no Conjunto Castelo Branco, no bairro Parque 10, em Manaus. O local trabalha com a missão de oferecer apoio e abrigo à crianças que se encontram em situação social vulnerável.

Leia também: Festa em Manaus celebra discografia de cantoras pop

A quarta edição do evento promete esquentar ainda mais o povo manauara com o melhor da cultura nordestina, e para isso o evento conta com a apresentação de shows de humor e muito forró | Foto: Reprodução

O gerente de novos projetos e responsável pela Mode On, Carlos Júnior, conta que o festival terá caracterização única para que o público tenha um verdadeiro reencontro com o cenário encantador do Nordeste.

“O Festival Nordestino tem um apelo gastronômico muito marcante e grandes restaurantes de Manaus estarão servindo comidas típicas, com seu toque e qualidade. Mas o evento é muito mais, oferecendo uma experiência divertida com várias atrações e esse conceito de poder mergulhar no universo nordestino, desde o tradicional artesanato à música, passando por tudo aquilo que marca a região, inclusive com shows de humor, repentes e cordéis”, destacou Carlos Júnior.

Pela primeira vez o evento contará com o ‘Espaço Meninada’, para que as crianças possam se divertir com segurança nos brinquedos infláveis, touro mecânico, tiro ao alvo e pescaria. A festa também é oportunidade de garantir presentes típicos, por isso haverá um bazar com mais de 20 estandes, onde serão vendidos acessórios, joias, objetos de decoração e artigos artesanais com preços acessíveis aos visitantes.



Leia mais:



Luau tropical traz shows de Jammil e Melim a Manaus

Fãs amazonenses celebram os 60 anos de Madonna