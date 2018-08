PUMP comemora 5 anos de sucesso com festa no Píer do Tropical Hotel

Manaus - Após realizar grandes festas e reunir multidões em seus eventos, a PUMP comemora 5 anos de sucesso no próximo dia 31 de agosto, no Píer do Tropical Hotel, com dois grandes nomes da cena eletrônica atual: Illusionize e Chapeleiro.

Pedrinho, mais conhecido como Illusionize é DJ e produtor que, com apenas 22 anos, já alcançou o sucesso no cenário nacional, se consolidando com o lançamento de tracks por renomados selos. Natural de Goiânia, é autor de hits como “Take”, “Better Day”, “Bring it Back”, “Time” e “Bass”, essa última o consagrou e definiu seu próprio estilo.

Com sua mixagem e sua habilidade meticulosa na produção musical, Illusionize teve seu nome entre os mais requisitados em 2016, com a marca de mais de duzentas apresentações como headliner pelos principais clubes e festivais do Brasil, como Lollapalooza, Tomorrowland, Ultra Music Festival, XXXPerience, Green Valley, P12, dentre outros.

Illusionize é DJ e produtor | Foto: Divulgação





Já o Chapeleiro começou a carreira ainda no início dos anos 2000. Quase dez anos depois, é que ele encontrou uma fórmula que iria revolucionar o movimento underground no Brasil, se espalhando em todas as festas à céu aberto.

“Meu som é algo novo, uma mistura de Old Trance e New Prog, incluindo algumas coisas de techno. É uma linha mais groove, com elementos de trance, até com algum aspecto do chamado Prog Offbeat, mas na verdade estou usando elementos de low, com frequência de notas mais abertas. Então é um meio termo entre prog trance, techno e a parte melódica indiana. Classifiquei tudo isso como Brutal Bass”, revela o DJ.

Com um lifestyle simples, o Chapeleiro cumpre uma agenda insana, com aproximadamente 110 apresentações em festivais e clubes. A ascensão meteórica vem bem armada, com um arsenal de faixas explosivas, sustentando o poder autoral do Chapeleiro. “Chuva” alcançou quase meio milhão de plays em um mês. Sucessos como “Disco Voador”, “Abduzido”, “Cidadão Espacial” e “Mantra” já enlouqueceram fãs pelos quatro cantos do Brasil.

Fabrício Beraldi - o Chapeleiro | Foto: Divulgação

Ingressos

Os ingressos do terceiro lote para o Aniversário da PUMP estão à venda nas lojas Calvin Klein (Amazonas Shopping e Manauara Shopping), MG Surf (Shopping Ponta Negra e Sumaúma), além do site www.ingressofly.com e custam R$ 60 (Pista – meia entrada), R$ 150 (Área VIP – meia entrada, com open bar de Cerveja Tijuca, água e refrigerante até às 22h) e R$ 300 (Backstage – meia entrada, com open bar de Cerveja Tijuca, vodka, whisky, água e refrigerante até às 4h da manhã) e podem ser parcelados em até três vezes sem juros.

Serviço

Aniversário de 5 anos da PUMP com apresentações dos DJs Illusionize e Chapeleiro

Quando: 31 de agosto, às 22h.

Onde: Píer do Tropical Hotel. Av. Coronel Teixeira S/N. Ponta Negra.

Ingressos: 3º Lote: R$ 60 (Pista – meia entrada), R$ 150 (Área VIP – meia entrada, com open bar de Cerveja Tijuca, água e refrigerante até às 22h) e R$ 300 (Backstage – meia entrada, com open bar de Cerveja Tijuca, vodka, whisky, água e refrigerante até às 4h da manhã) e podem ser parcelados em até três vezes sem juros. Pontos de Vendas: Lojas Calvin Klein (Amazonas Shopping e Manauara Shopping), MG Surf (Shopping Ponta Negra e Sumaúma), além do site www.ingressofly.com.

*Com informações da assessoria

