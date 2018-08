Manaus terá programação especial para o McDia Feliz 2018

Manaus - Um dos grandes destaques da edição 2018 do McDia Feliz, campanha coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald, é a programação para os restaurantes participantes da iniciativa, que acontece, neste ano, no dia 25 de agosto em todo o país. Para comemorar esta data, os McDonald’s do Amazonas Shopping e Shopping Ponta Negra terão atividades para toda a família. Em Manaus, o projeto “A Casa É Sua”, da Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-AM) será beneficiado com a arrecadação da campanha.

Programação McDia Feliz

No Shopping Ponta Negra, a programação começa às 10h da manhã com show de Jôci Carvalho. Às 13h será a vez de Raphaela Riccelli e, às 14h, quem sobre no palco do evento será os Anjos da Enfermagem. Já às 15h, quem fará a trilha sonora do McDia Feliz será o cantor Will Ferraz e, às 16h, os Anjos da Enfermagem fazem novamente a alegria do público. Às 17h, quem se apresenta é a cantora Nete Lima, às 18h30, será a Natacha Malizia e, em seguida, às 19h30, Thiago Pacheco. E, às 21h, a dupla Kduo encerra o evento.

Já no Amazonas Shopping, durante o horário da manhã, o público que visitar o restaurante poderá divertir com os atores da Encantado Produções. E a tarde, palhacinhas estarão interagindo com as crianças e fazendo pinturas e arte em balões.

Impacto social ampliado

Neste ano, o McDia Feliz, que chega a sua 30ª edição, amplia seu impacto social e beneficia duas causas de grande importância no Brasil: saúde e educação. Sendo assim, além das instituições de combate ao câncer infantojuvenil apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, a campanha também destinará recursos para o Instituto Ayrton Senna, organização não governamental que, há mais de 20 anos, trabalha para desenvolver o potencial das novas gerações por meio da educação integral, ampliando suas oportunidades de vida e tornando-as agentes de transformação.

*Com informações da assessoria