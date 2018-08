Passo a Paço contará com shows inéditos de artistas regionais

Manaus - A edição 2018 de um dos principais festivais de artes integradas da Amazônia — o Passo a Paço — trará uma série de novidades. Entre elas, no cardápio musical, nomes como Victor Xamã, Bel Martine, Lorenzo Fortes e Joelma Klaudia farão sua estreia no projeto que tem como principal objetivo unir artes, cultura e gastronomia no Centro Histórico de Manaus.

Rapper e produtor, Victor Xamã é um dos maiores expoentes do RAP do Norte do país e irá compor o esquadrão de artistas no palco “Praça dos Ingleses”. O cantor é atração do dia 2 de setembro e se apresentará às 18h40.

O rapper amazonense encontrou na escrita, aos 12 anos de idade, uma forma de expor as suas ideias sobre o mundo. Hoje, Victor Xamã já colhe os frutos daquilo que, antes, podia ser confundido com um hobby.

Para o show, o rapper irá trazer sucessos de seu primeiro disco, lançado em 2015, chamado “Janela” e, ainda, do segundo disco, “Verde Esmeralda, Cinza Granito” lançado recentemente e que traz uma reflexão sobre a invasão da cidade à floresta.

Cantora e compositora

Apaixonada pela música desde a infância, a cantora e compositora amazonense, Bel Martine, também irá compor o cenário musical da quinta edição do Passo a Paço.

Para o festival, Bel levará ao palco a ressignificação de seu trabalho como artista e compositora, e apresentará no “Palco Coreto”, às 18h40 um show com cadência, emoção e expressão de sua essência com músicas autorais e releituras de clássicos de artistas consagrados como, Chico da Silva, Raul Seixas, Elis Regina, Luiz Gonzaga, sem deixar de acrescentar a contemporaneidade das novas músicas populares brasileiras, tocando hits de Vitor Kley e Karol Conka.

“Nesse show, eu quero colocar a essência de tudo o que eu sou, da minha nova construção artística, pois estou passando por um momento de transformação, de um despertar espiritual, ligado diretamente com a minha arte, que traz a questão do pensamento político, do engajamento. Vamos misturar um pouco do autoral com algumas releituras de grandes sucessos, tudo claro, dentro do meu universo. As pessoas podem esperar um show alegre e reflexivo, e eu quero que elas consigam levar a mensagem que vou passar para a vida delas”, contou Bel Martine.

Joelma Klaudia é paraense e será uma das atrações do Passo a Paço | Foto: Divulgação

Conexão

A cantora paraense Joelma Klaudia também será uma das atrações do Passo a Paço 2018, no segundo dia do festival. A cantora, natural de Altamira (PA), apresentará o show Amazônia Lounge e também do batuque do novo tempo do seu terceiro disco “Nua e Crua”, no Palco Coreto, às 21h20.

“O público vai ter dois ambientes no show, um mais calmo e harmônico, o outro mais batucada, carimbó, mais música afro-brasileira. Esta será a primeira vez que vou romper a fronteira do estado com meu trabalho solo, com meu disco. É um momento desafiador, nunca pisei em Manaus e estou chegando com uma banda completa, esperamos ter o melhor resultado possível desse projeto. É um misto de felicidade, ansiedade e realizações de sonhos”, comentou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manauscult divulga programação completa do Passo a Paço 2018

Feira gastronômica do Passo a Paço terá 32 chefs locais