Shows nacionais estão na agenda cultural do fim de semana em Manaus

Manaus – Melim, a banda sensação do momento, desembarca em Manaus no próximo sábado (25), para comandar o Luau Tropical, ao lado da já consagrada banda Jammil. O evento acontecerá no Píer do Tropical Hotel (Av. Coronel Teixeira, 1320, Ponta Negra), a partir das 17h.

Os ingressos para o Luau estão disponíveis no site da Alô Ingressos (www.aloingresso.com.br) com preços especiais: R$ 75 (Front Stage/meia/2º lote) e os camarotes custam R$ 135 (2º lote/meia). As compras on-line podem ser parceladas em até 2x nos cartões de crédito.

O evento acontecerá no Píer do Tropical Hotel | Foto: Reprodução

Cinema



As estreias dos cinemas desta semana chegam com boas notícias aos amantes do gênero 'terror', com grandes produções que prometem momentos de tensão e medo aos cinéfilos apaixonados por tramas arrepiantes.

Grandes nomes do mercado cinematográfico assinam as obras que estrearam na última quinta-feira (23) e de lendas urbanas à ficção científica, a melhor companhia para essas sessões é a coragem.

Mas cumprindo sua função de espaço democrático, o programa também contempla quem goste de histórias menos pesadas, e por isso o gênero de animação e comédia também marcará presença nas salas dos cinemas.

Confira a programação completa dos cinemas no link.

As estreias dos cinemas desta semana chegam com boas notícias aos amantes do gênero 'terror' | Foto: Reprodução

Teatro



A Soufflé de Bodó Company inicia o desenvolvimento de seu projeto ‘Kombi Soufflé 2.0’, que prevê 15 apresentações do espetáculo “Curuminzado”, em escolas da rede municipal de Manaus.

A Soufflé de Bodó Company desenvolve as suas atividades na cidade de Manaus desde 2013. Composta por artistas, bailarinos, dramaturgos e performers com mais de 15 anos na área artística. Já realizou oficinas, apresentações e workshops por diversas cidades e estado do país.

No espetáculo, o curumim ribeirinho sofre um rito de passagem em várias instâncias: da menina para mulher (ritual da menina moça), do menino para homem (ritual da tucandeira) e ritual de morte. São esses rituais que atravessam as vivências do curumim das cidades ribeirinhas, mas estão sendo perdidas no imaginário do menino urbano da cidade.

Confira a programação no link.

A Soufflé de Bodó Company desenvolve as suas atividades na cidade de Manaus desde 2013 | Foto: Reprodução

Feira Internacional



Os visitantes do Amazonas Shopping irão embarcar em uma verdadeira viagem cultural por diversos países do mundo, na Feira Internacional Itinerante Nações & Artes. O evento, que iniciou na última sexta-feira (17) reúne itens de decoração, artesanato, vestuário e comidas típicas. A feira está funcionamento na Praça de Eventos dos centros de compras, das 10h às 22h, até 16 de setembro.

Quem visita a feira pode conferir de perto o trabalho dos artesãos e conhecer o modo de vida, os costumes, as tradições e os produtos do Paquistão, Turquia, Indonésia, Índia, Peru, França, Chile, Marrocos e Japão, além também de estandes com itens típicos brasileiros, como os doces mineiros e vinhos do sul do país. Ao todo, são mais de 15 mil produtos e 15 expositores.

Entre os produtos comercializados estão acessórios, calçados, almofadas, bolsas, objetos de decoração, vinhos, queijos embutidos, pedras preciosas, roupas e tapetes.

Quem visita a feira pode conferir de perto o trabalho dos artesãos e conhecer o modo de vida, os costumes, as tradições e os produtos do Paquistão, Turquia, Indonésia, Índia, Peru, França, Chile, Marrocos e Japão | Foto: Reprodução

Era uma vez...



Um verdadeiro conto de fadas deve tomar conta do palco do Teatro Amazonas neste domingo (26), com a apresentação da peça teatral ‘Era uma vez’, apresentada ao público em duas sessões disponíveis, às 17h e 19h.

Os ingressos já podem ser adquiridos de forma on-line pelo site da Alô Ingressos, e nas lojas físicas no Manauara e Amazonas Shopping.

A história no palco é contada por duas fadas estagiárias completamente atrapalhadas. Elas trazem consigo um livro encantado, que contem dentro dele as fábulas do musical apresentado ao público. No decorrer desta aventura, as criaturas esquecem a palavra mágica para iniciar o show, então inicia-se o desenrolar da história em busca desta palavra, com total interação com o público.

Para os assentos da plateia o custo é de R$55 e nas frisas R$45. Já no 1º pavimento R$40 e nos 2º e 3º pavimentos R$35. Informações no número: 99354-6959.