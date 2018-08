Aniversários de bairros agitam o fim de semana em Manaus

Manaus - O fim de semana será de festa no Armando Mendes, na zona Leste; e Santo Agostinho, zona Oeste, em alusão ao aniversário dos bairros. Já na zona Norte, a festa acontecerá no conjunto Cidadão 12 com o festival de dança do bairro.

Os eventos contam com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Santo Agostinho

Festividade que já faz parte do calendário municipal, o bairro Santo Agostinho comemora seu 48º aniversário com festa que inicia às 19h deste sábado (25), na rua do Campo em frente à Escola Estadual Agnelo Bitencourtt.

Na ocasião, haverá apresentações de danças folclóricas, sorteio de prêmios, bingo, além de shows com a banda Tome Xote e Ministério Mensagem Positiva.

O coordenador do evento, Armando Alves, destacou que todos os anos a festa é sucesso e contou sempre com o apoio dos órgãos públicos para que tudo seja realizado de forma organizada.

“É uma satisfação receber o apoio da Prefeitura de Manaus desde 2013. Estamos muito felizes e vamos fazer uma festa bem legal e animada para os moradores”, contou animado.

Serviço

O quê: 48º Aniversário do bairro Santo Agostinho

Onde: rua do Campo, em frente à Escola Estadual Agnelo Bitencourtt

Quando: 25/8, de 19h as 00h

Armando Mendes

Já na zona Leste, também no sábado (25), o bairro Armando Mendes comemora seu 31º aniversário e a festa será sob o comando do cantor Berg Guerra. Durante o evento haverá, ainda, o tradicional desfile para escolha da ‘Garota Armando Mendes’, como explicou o coordenador Jairo Silva.

“Teremos dez moças concorrendo ao título de Garota Armando Mendes, além de show do cantor Berg Guerra. Assim como nas outras edições, nós temos esse apoio da Prefeitura, que é muito importante para a realização da festa”, destacou. A comemoração acontece das 20h às 1h30.

Serviço

O quê: 31° Aniversário do bairro Armando Mendes

Onde: rua J, S/N, próximo a Praça do Armando Mendes

Quando: 25/8, de 20h as 01h30

Cidadão 12

O clima de festa se estende até o Conjunto Habitacional Cidadão 12, onde acontece de 18h as 00h, o 3º Festival de Dança com apresentações folclóricas, dança de rua e shows da cantora Joana Freire e bandas regionais. A festa conta com vendas de guloseimas e brincadeiras para as crianças.

Serviço

O quê: 3º Festival de Dança do Conjunto Habitacional Cidadão 12

Onde: avenida Coletora 2, S/N, Conjunto Habitacional Cidadão 12, Cidade Nova

Quando: 25/8, de 18h as 00h

