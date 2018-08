CineMaterna exibe ‘Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível’

Manaus - Neste sábado (25), às 11h, acontece mais uma edição do projeto CineMaterna no Cinépolis do Shopping Ponta Negra. O filme escolhido foi Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível, uma aventura live-action da Disney que conta a história por trás do Ursinho Pooh, Leitão, Bisonho e muitos outros dos personagens da turma.

Ewan McGregor estrela o filme como o próprio Christopher Robin, que sempre amou embarcar em aventuras no Bosque dos Cem Acres com amáveis criaturas de pelúcia, cresceu e perdeu seu caminho. Agora, depende de seus amigos de infância se aventurarem no mundo real e ajudarem Christopher a se lembrar do garoto amoroso e brincalhão que ele ainda é por dentro.

As sessões do CineMaterna são organizadas para mães, pais e acompanhantes com bebês de até 18 meses. Os filmes, em sua maioria, são de temática adulta para entretenimento das mães e pais em ambiente especialmente preparado para acomodar os bebês: volume mais baixo, ar condicionado suave, trocadores de fraldas dentro das salas, ambiente levemente iluminado e tapete especial na primeira fila. Os filmes são escolhidos por votação, no cinematerna.org.br.

