Novos chefs estreiam no Passo a Paço 2018

Manaus - As cores e sabores que pertencem à culinária árabe e indiana estarão entre as opções de pratos disponíveis na feira gastronômica da quinta edição do Passo a Paço, que acontece nos dias 1º e 2 de setembro, no Centro Histórico de Manaus. A proposta diferenciada será levada por dois profissionais inscritos na categoria “Novos Chefs” que, juntos com outros 30 chefs, integrarão a feira.

Amazonense e apaixonada pela culinária indiana, a recém-formada em Tecnologia em Gastronomia, Maria Emília, explica que sua paixão pelos pratos indianos surgiu após tantas idas à Índia, ao visitar os familiares do seu marido com quem é casada há 28 anos e, desde então, sempre cozinhou exclusivamente para a família. Somente há cinco meses começou a produzir as iguarias de forma comercial ao público.

“Depois que chegamos da nossa última viagem à Índia, decidi trazer ao público as delícias que experimentei e amei. Vou levar pratos que podem ser feitos com uma diversidade de cores, aromas e sabores utilizando verduras e legumes com temperos indianos”, disse a profissional que tem como objetivo divulgar, por meio da culinária, a diversidade de um país que possui uma cultura milenar.

No cardápio da chef constam dois pratos principais: um prato vegetariano chamado ‘chole masala’, composto por grão de bico cozido e temperado, com dois chapati (pães indianos) assados na chapa; e um não vegetariano chamado de ‘Butter Chicken’, composto por frango temperado cozido com manteiga.

Pão do Salim

Outra opção para agradar ao público no evento será a culinária árabe. O chef Saleh Said, filho de palestinos, criado na cidade de Santana do Livramento — fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai —, conta sobre a expectativa em participar do Passo a Paço com seu projeto ‘Pão do Salim’, que nasceu há pouco mais de um ano.

“É uma experiência única, porque se trata de um evento de grande porte, um dos maiores do Brasil e o maior da região Norte e, também, porque sou novo na área da culinária. Então, ter essa oportunidade, de estar entre os melhores chefs de Manaus, será gratificante para mim. Principalmente por poder mostrar a nossa marca que é o Pão do Salim”, contou.

No Passo a Paço Said levará o “sanduíche de falafel”, que é um bolinho de grão de bico com pasta de homus; saladas e molho de tahine, que é uma pasta de gergelim, além de kibe assado com recheio de tucumã e queijo coalho.

*Com informações da assessoria

