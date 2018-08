O cabeleireiro das estrelas Marco Antônio de Biaggi vem a Manaus

Manaus - A Manaus Expo Beauty 2018 contará com stands das principais marcas, produtos e serviços dos ramos de beleza, cosmetologia e estética facial e corporal; barbearia, cabelos, manicure e pedicure. Haverá também uma programação educacional com palestras, congressos e workshops com profissionais de renome nacional e internacional.

Um dos destaques desta edição é a participação do cabeleireiro das estrelas, Marco Antonio de Biaggi, que fará uma palestra sobre o best-seller “A Beleza da Vida”, no Salão Nobre do Studio 5.

Em entrevista exclusiva ao EM TEMPO, o profissional contou como vem se preparando para visitar pela primeira vez a capital do Amazonas e não escondeu a empolgação em poder visitar o norte do país. De acordo com Biaggi, a passagem por Manaus não deve passar em branco pois ele chega à cidade dois dias antes do evento com objetivo de conhecer a região, tomando banho de rio e comendo um tambaqui.

“Durante muito tempo da minha vida me dediquei a consolidação da minha carreira e por isso estava sempre viajando para fora do Brasil, trabalhando, buscando conhecimento e crescimento. Mas foi preciso que eu desse um freio nessa dinâmica frenética para refletir sobre outras oportunidades contemplativas em relação a vida e uma dessas é poder conhecer meu país como estou fazendo agora", pontua.

"O lançamento do meu livro tem me permitido passar por vários Estados levando minha obra e estar em Manaus vai ser um momento mágico de agradecimento à vida”, declarou Marco Antônio.

Marco Antônio também traz o lançamento de sua nova linha de produtos estéticos para cabelo, a MAG e deve dialogar com o público presente na feira sobre processos de qualificação profissional | Foto: Divulgação

O livro lançado pelo cabeleireiro dos famosos conta a história de como um garoto pobre da periferia do estado de São Paulo deu a volta por cima e se tornou dono de um dos maiores impérios de beleza do Brasil. Estamos falando de um salão de beleza com mais de 150 funcionários que atende as celebridades mais famosas do país e por vezes, do mundo.

A obra fala ainda de momentos delicados na vida do especialista e de como ele usou a resiliência como plataforma de sustento durante episódios relacionados a saúde. De 2011 a 2015, Marco enfrentou publicamente uma batalha contra o câncer, mas dar a volta por cima é algo que o cabeleireiro faz muito bem.

Marco Antônio também traz à cidade o lançamento de sua nova linha de produtos estéticos para cabelo, a MAG e deve dialogar com o público presente na feira sobre processos de qualificação profissional. Em breve, serão disponibilizados os meios para adquirir os ingressos, mas o livro – A Beleza da Vida – já está disponível em todas as principais livrarias do Brasil, e também está disposto em edição digital.

O livro – A Beleza da Vida – já está disponível em todas as principais livrarias do Brasil | Foto: Divulgação

Sobre a feira

A tradicional feira de beleza Manaus Expo Beauty chega mais uma vez sacudindo o mundo da estética e da moda na capital amazonense. A 20ª edição do evento acontece entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, sempre de 16h as 22h, no Studio 5 Centro de Convenções, na Zona Sul de Manaus. O acesso à feira é gratuito, mas haverá um credenciamento dos visitantes.



