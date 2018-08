Marcella Bártholo estará no elenco de produção carioca

| Foto: Divulgação

Manaus - A cantora amazonense Marcella Bártholo vai fazer parte do elenco do musical “Teens – Conectados pela Música”, que tem sua estreia prevista para o primeiro semestre de 2019, em São Paulo.



O espetáculo, produzido pela DGM Produções Artísticas, do Rio de Janeiro, conta a história de seis jovens talentosos que sonham em ter uma carreira como cantores e que veem em um concurso de música a grande chance de alcançar o sucesso.

Um produtor musical está em busca de seis integrantes para uma banda que percorrerá o país em turnê.

Para escolher os jovens ele decide lançar um concurso, com uma competição bastante acirrada. Durante as audições, ensaios e mesmo após a formação da banda, os jovens vivem seus próprios conflitos sociais, profissionais e familiares. No decorrer da trama, casais são formados e intrigas ocorrem.

Fazem parte do elenco, Marcella Bártholo e Vicky Valentim, que participaram do programa “The Voice Kids”; Dorgival Júnior, que atuou em novelas globais como “Malhação”; Giulia Ayumi, finalista do “Ídolos Kids”; Luckas Moura, da novela “Cúmplices de um Resgate”, do SBT, e Gabriel Moura, que atualmente faz parte de “Malhação”.

Marcella Bártholo viverá a romântica Bia, uma menina que, depois que o pai perde o emprego, pensa em desistir do sonho de se tornar cantora para poder ajudar a família. Marcella mora no Rio há seis meses, onde se dedica à carreira nacional e ao aprimoramento profissional.

