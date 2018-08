Comédia romântica com Juliana Knust e Cássio Reis no Teatro Amazonas

| Foto:

Manaus -A comédia romântica “Em casa a gente conversa” estreia nacionalmente nos dias 1º e 2 de setembro, no Teatro Amazonas. A peça reúne os atores Juliana Knust e Cássio Reis e as sessões serão realizadas no sábado, às 20h, e domingo, às 19h.



Os ingressos custam R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira) e já estão à venda pelo site www.aloingressos.com.br e na bilheteria do Teatro Amazonas (largo São Sebastião, Centro). A classificação indicativa é 14 anos. Outras informações pelo telefone (92) 3232-1768.

Todo conto de fadas termina com a famosa frase “E viveram felizes para sempre”. O que ninguém sabe é o que aconteceu no dia seguinte. Como será que os casais dos contos de fadas encararam a rotina da vida a dois?

“Em casa a gente conversa” tem texto de Fernando Duarte e Tatá Lopes. Fernando é autor dos espetáculos “Callas” e “Depois do amor”, ambos com direção de Marília Pêra, e “Além do que os nossos olhos registram”, com Priscila Fantin, Luiza Tomé e Silvia Pfeifer.

A comédia romântica conta as aventuras e desencontros de um casal já em processo de separação, que revê a sua própria história durante os encontros para definir detalhes do divórcio. Malu e Carlos Alberto, aos olhos de muitas pessoas, formam um casal perfeito, mas eles vivem na vida real e enfrentam alegrias e agruras.

Carlos Alberto é um homem dividido entre o desejo de ascender profissionalmente, a vontade de manter um casamento e o sonho de se manter eternamente livre. Já Malu é uma mulher que se desdobra entre carreira, casamento e a maternidade. Durante a montagem, eles falam com bom humor sobre assuntos pertinentes a qualquer casal: almoço em família, Dia dos Namorados, a vida sexual, TPM, o cotidiano da casa, a divisão de tarefas, as brigas, o balanço da relação e de amor.

A peça exibe o abismo que separa o universo feminino do universo masculino e como os sonhos se constroem e se desfazem ao longo da vida, além de abordar questões universais no amor.

Recentemente, os produtores estiveram em Manaus com a peça “Além do que os nossos olhos registram”. “Escolhemos Manaus para ser o palco da estreia nacional de ‘Em casa a gente conversa’, pois sempre somos muito bem recebidos aqui, o público manauense é sempre maravilhoso. Como agrado, as sessões estarão com preços populares, com ingressos a partir de R$ 10”, declara Fabrício Chianello, diretor de produção do espetáculo.

