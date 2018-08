Veja como reservar ingressos para 'Grande Sertão Veredas'

Caio Blat integra o elenco de Grande Sertão: Veredas | Foto: Annelize Tozetto/Divulgação

Manaus -Os interessados em garantir previamente sua entrada para o espetáculo “Grande Sertão: Veredas”, uma das atrações culturais do Passo a Paço 2018 realizado pela Prefeitura de Manaus, poderão fazer sua reserva online a partir das 10h desta segunda-feira, ( 27), pelo portal Viva Manaus, no link



vivamanaus.com/passoapaco2018

Sessões

O espetáculo contará com três sessões no festival: no dia 1, às 19h, e no dia 2/9, às 16h e às 20h, todas no Les Artistes Café Teatro, localizad na avenida Sete de Setembro, 377, Centro. Todas as sessões são gratuitas. De acordo com a assessoria, serão disponibilizados 80 ingressos online para cada sessão.

Para quem fizer a reserva online pelo site, será possível gerar apenas um ingresso por pessoa, mediante o RG informado no sistema, para uma das sessões. No dia do espetáculo, o ingresso deverá ser apresentado impresso, acompanhado de documento de identidade oficial (RG, CNH, etc.).

Senhas

O ingresso é válido apenas para a sessão escolhida. Para quem não conseguir garantir seu ingresso pelo sistema, também serão distribuídas senhas uma hora antes de cada sessão, por ordem de chegada, para os assentos restantes.

Classificação etária

O espetáculo tem duração de 2h30, com classificação etária de 18 anos. Não será permitida a entrada de menores de idade, mesmo que acompanhados dos pais ou responsáveis.

A peça

Adaptado da obra de Guimarães Rosa, com direção de Bia Lessa, e estrelado por um elenco formado por nomes como Caio Blat, Luisa Arraes, Leonardo Miggiorin, Luíza Lemmertz, entre outros.

"Grande Sertão: Veredas" é uma peça-instalação adaptada do romance homônimo do escritor João Guimarães Rosa, obra considerada uma das mais significativas da literatura brasileira. A adaptação traz no elenco os artistas Caio Blat, Luíza Lemmertz, Leon Góes, Balbino de Paula, Daniel Passi, Elias de Castro, Lucas Oranmian e Clara Lessa, com direção de Bia Lessa.

O espetáculo venceu do Prêmio APCA 2017 na categoria Melhor Direção (Bia Lessa), do Prêmio Shell nas categorias Melhor Direção (Bia Lessa) e Melhor Ator (Caio Blat) e do Prêmio Bravo! 2018, na categoria Melhor Espetáculo de Teatro.

Passo a Paço

Em sua quinta edição, o projeto de ocupação artística do Centro Histórico de Manaus, Passo a Paço, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), se consolida como o Festival de Artes Integradas da Amazônia.



Serão 15 horas de programação artística distribuída em três palcos, além de feira gastronômica e outras atrações. Confira aqui a programação completa do evento.





