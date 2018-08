Vendas para espetáculo 'Grande Sertão: Veredas' iniciam nesta segunda

Manaus - Os interessados em garantir previamente sua entrada para o espetáculo "Grande Sertão: Veredas", uma das atrações culturais do Passo a Paço 2018 poderão fazer sua reserva online a partir das 10 h desta segunda-feira, (27), pelo portal Viva Manaus, no link vivamanaus.com/passoapaco2018 . Serão disponibilizados 80 ingressos online para cada sessão.

Adaptado da obra de Guimarães Rosa, com direção de Bia Lessa, e estrelado por um elenco formado por nomes como Caio Blat, Luisa Arraes, Leonardo Miggiorin, Luíza Lemmertz, entre outros, o espetáculo contará com três sessões no festival: no dia 1, às 19h, e no dia 2/9, às 16h e às 20h, todas no Les Artistes Café Teatro, na avenida Sete de Setembro, 377, Centro. Todas as sessões são gratuitas.

Para quem fizer a reserva online pelo site, será possível gerar apenas um ingresso por pessoa, mediante o RG informado no sistema, para uma das sessões. No dia do espetáculo, o ingresso deverá ser apresentado impresso, acompanhado de documento de identidade oficial (RG, CNH, etc.).

Entre os participantes do elenco do espetáculo 'Grande Sertão: Veredas' está o ator Caio Blat | Foto: Annelize Tozetto/Divulgação

O ingresso é válido apenas para a sessão escolhida. Para quem não conseguir garantir seu ingresso pelo sistema, também serão distribuídas senhas uma hora antes de cada sessão, por ordem de chegada, para os assentos restantes.

O espetáculo tem duração de 2h30, com classificação etária de 18 anos. Não será permitida a entrada de menores de idade, mesmo que acompanhados dos pais ou responsáveis.



Ação na Ponta Negra

Na manhã deste domingo, (26), o público que foi aproveitar as atividades da Faixa Liberada da Ponta Negra, na zona Oeste da cidade, também pôde participar de ação de divulgação do Passo a Paço 2018.

O Passo a Paço é organizado pela Prefeitura de Manaus e chega a sua 5a edição este ano | Foto: Divulgação/Manauscult

Em dois pontos da faixa, equipes distribuíram garrafas de água mineral personalizadas para o evento, divulgando informações sobre o festival e sua programação. Na próxima quarta, 29, quem comparecer novamente à Faixa Liberada também poderá garantir sua garrafa.

Passo a Paço



Em sua quinta edição, o projeto de ocupação artística do Centro Histórico de Manaus, Passo a Paço, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), se consolida como o Festival de Artes Integradas da Amazônia, promovendo o encontro de variadas expressões e linguagens artístico-culturais, nacionais e locais, no berço histórico da capital amazonense.



São 15 horas de programação artística distribuída em três palcos, além de feira gastronômica e outras atrações. A programação completa está disponível no portal Viva Manaus, pelo link vivamanaus.com/passoapaco2018 .

* Com informações da assessoria

