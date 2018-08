Feira Gastronômica do Passo a Paço ganha novos espaços nesta edição

Manaus - O Passo a Paço, que acontecerá no próximo sábado e domingo, 1º e 2 de setembro, chega a sua quinta edição trazendo novidades. Promovido pela Prefeitura de Manaus, o evento consolida-se como o maior festival de artes integradas da Amazônia. Este ano, a tradicional feira gastronômica, um dos principais atrativos do festival, foi remodelada com a proposta de garantir maior comodidade e conforto ao público.

Na lateral da Praça Dom Pedro II, no coração do Centro Histórico de Manaus, na avenida Sete de Setembro e na rua Bernardo Ramos, estarão localizadas as barracas dos chefs, novos chefs e novos talentos, este último, reunindo alunos dos cursos de Gastronomia das faculdades de Manaus. E ainda a barraca da chef convidada, Bela Gil.

Ao total serão 26 barracas às margens da praça com mesas disponíveis na calçada, como nas edições anteriores.

Food bikes e food trucks

Em frente ao Paço da Liberdade, na rua Gabriel Salgado, estarão localizadas cinco food bikes. No local também haverá mesas e cadeiras para o público, além de uma intervenção cenográfica.

Nesta edição, os food trucks também ganham um novo espaço. Os cinco trucks ficarão localizados na Plataforma Malcher, dentro do Porto de Manaus, próximo ao palco onde se apresentarão Elza Soares, Projota e o Grande Encontro. Esta será a primeira vez que o Porto de Manaus abrirá esse espaço ao público. As reformulações dos espaços foram discutidas e aprovadas em conjunto, entre a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e os chefs participantes do evento.

Placas e sinalizações orientarão o público que for ao Centro Histórico participar do festival. Os portões de acesso ao público serão liberados às 16h.

