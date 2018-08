Identidade regional é a marca da artista plástica Rosa dos Anjos

Manaus - Nascida no Pará mas morando em Manaus há 45 anos, a artista plástica Rosa dos Anjos atua há pelo menos três décadas no cenário das artes plásticas regionais e ganha cada vez mais destaque na cena pela realização de trabalhos que já viajaram por grande parte do mundo.

A artista veio morar na capital do Amazonas aos dois anos de idade, acompanhada pelo pai que buscava estrutura profissional. Pouco tempo depois, a mãe e os nove irmãos também vieram. Aí começava uma história que hoje já dura quase meio século.

Mesmo longe de "casa", Rosa nunca perdeu as raízes que consolidam sua naturalidade indígena. Ela conta que a primeira inspiração na arte foi seu avô, também artista plástico.

“Mesmo nas minhas memórias mais antigas eu consigo perceber o tempo todo como eu era ligada à arte, mesmo quando isso ainda não era consciente em mim. Nos trabalhos de artes da escola, todos os alunos queriam ser da minha equipe pois o meu dever de casa era sempre o mais elaborado", relembra.

"Herdei esse dom do meu avô, que eu cresci assistindo produzir cerâmica marajoara. Acho que aí já despertava em mim um espírito artístico”, declara Rosa dos Anjos.

O ‘Rosa dos Anjos – Atelier e Galeria de Arte’ está localizado na Avenida Tancredo Neves, no bairro Parque 10 de Novembro | Foto: Márcio Melo

Carreira internacional

Hoje ela já acumula experiências profissionais que são o sonho de qualquer artesão. Exposições de biojoias autorais no Museu de Arte Oscar Niemeyer, trabalhos na Suíça, Áustria, feira de artesanatos em Milão, Cuba, França, Portugal, África e quase toda a América Latina, são algumas das conquistas realizadas pela artista plástica. Mas a carreira bem sucedida foi construída aos poucos e com muito estudo.

Ainda segundo Rosa, a arte entrou em sua vida como ferramenta para completar a renda financeira que já não contemplava mais seu estilo de vida.

“Aos 18 anos, grávida e desempregada foi que a arte de fato tomou conta e forma na minha vida. Fui vender minha arte nas ruas e nas praças e em uma semana percebi que ganhava mais do que 1 mês trabalhando em uma fábrica”, conta a designer.

Rosa dos Anjos é natural do Pará mas há 45 anos mora em Manaus | Foto: Márcio Melo

Galeria

O ‘Rosa dos Anjos – Atelier e Galeria de Arte’ está localizado na Avenida Tancredo Neves, no bairro Parque 10 de novembro, Zona Sul de Manaus. Lá ela divide o tempo entre trabalhos autorais de qualificação profissional, encomendas comerciais, além de trabalhos educacionais sobre artes plásticas. Realizada no que escolheu fazer, ela ainda consegue tempo para ministrar projetos de capacitação à ribeirinhos em comunidades no interior do Amazonas.

Após 30 anos de atuação, a artista conta que começa a perceber, pelo menos nos últimos cinco anos, uma positiva expansão do mercado de artes plásticas na cidade. Mesmo assim, ela elenca algumas dificuldades que ainda atrasam a divulgação da Amazônica como celeiro artístico e cultural, entre eles, a falta de espaço na mídia e a falta de investimento do governo em ações de incentivo às artes.

