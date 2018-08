Mostra de Dança marca encerramento da Semana da Pessoa com Deficiência

Manaus - A 7ª edição da Mostra de Dança e Arte da Educação Especial da rede municipal de ensino, realizada pela Prefeitura de Manaus, acontece às 15h, desta terça-feira (28), no Hall do Centro da Família Madalena Arce Daou, zona Oeste. A ação faz parte do encerramento da programação em alusão à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. A cerimônia também contará com a entrega das premiações dos Jogos Adaptados André Vidal de Araújo (Jaavas).

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) desenvolveu desde o dia 22 deste mês, uma série de atividades como palestras, oficinas, jogos, corridas e workshop, voltadas para a discussões de temas destinados à inclusão de pessoas com deficiência (PCDs), debates sobre as legislações vigentes e promovendo momentos de esclarecimento e formação de opinião com o intuito de combater o preconceito.

Participarão da mostra os alunos com deficiência das escolas municipais, que se inscreveram na ação.

SERVIÇO

O que: Mostra de Dança e Arte da Educação Especial e Premiação do Jaavas

Quando: Terça-feira (28), às 15h

Onde: Hall Centro da Família Magdalena Arce Daou, Av. Brasil, s/n° - Santo Antônio

*Com informações da assessoria