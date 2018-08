Sambistas amazonenses são destaque no Passo a Paço 2018

Manaus - O samba, ritmo genuinamente brasileiro, estará presente na quinta edição do Passo a Paço, o maior festival de artes integradas da Amazônia. No primeiro dia do evento, 1º de setembro, o cantor Paulo Onça e o show “Roda com Elas – Elas Cantam Samba” levarão clássicos do samba ao público que for prestigiar o festival. Toda a programação é gratuita.

Composto por Lucilene Castro, Márcia Siqueira, Fátima Silva e Cinara Nery, o show “Roda com Elas” subirá ao palco “Plataforma Malcher”, na área portuária, com vista para o rio, às 18h. “Roda com elas” faz parte da concepção do projeto “Elas Cantam Samba” e chega com um novo formato de marcação cênica e posicionamentos de músicos. O show estreou em março deste ano, no palco do Teatro Amazonas.

Paulo Onça

Ainda no primeiro dia do Passo a Paço, outro artista que promete muito samba de raiz é o cantor Paulo Onça. O sambista é apaixonado pelo ritmo desde seus 12 anos de idade e tem como referências os saudosos Jair Rodrigues, Clementina de Jesus, João Nogueira e outros artistas de sua época.

Pela primeira vez no Passo a Paço, o cantor se apresentará no palco “Coreto”, na Praça Dom Pedro II, e pretende levar canções de sua autoria e de parcerias com outros artistas como dona Ivone Lara, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho, além do samba enredo em parceira com Alan Vasconcelos e outros artistas que foi escolhido, pela Escola de Samba Grande Rio, para homenagear a cantora Ivete Sangalo, no carnaval de 2017.

Passo a Paço

Em sua quinta edição, o projeto de ocupação artística do Centro Histórico de Manaus, Passo a Paço, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), consolida-se como o Festival de Artes Integradas da Amazônia, promovendo o encontro de variadas expressões e linguagens artístico-culturais, nacionais e locais, no berço histórico da capital amazonense.

Com 15 horas de programação artística distribuída em três palcos, o Passo a Paço 2018 promete desbravar novas fronteiras no Centro Histórico da cidade de Manaus, realizando a ocupação cultural da Plataforma Malcher, área portuária utilizada para carga e descarga, que está fechada ao público há mais de uma década.

O local, com vista para as margens do rio Negro, será palco de atrações como Elza Soares, Projota, Iza e O Grande Encontro, além de mais de 30 artistas locais. É a primeira vez que o espaço será aberto à ocupação cultural.

*Com informações da assessoria

