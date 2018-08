Ex-bbb Kaysar trará, enfim, os pais para o Brasil

A surpresa do dia no mundo das celebridades vai para a conta do ex-bbb Kaysar. O sírio publicou uma foto na tarde desta segunda-feira (27) segurando um molho de chaves.

“Apartamento já tá alugado para a chegada da minha linda família, morrendo de saudades, logo logo estamos juntos! Obrigado pelo apoio de tudo mundo que estão sempre comigo! Te amo! Hoje vai ser melhor dia NO mundo”, escreveu Kaysar na legenda da foto.

Kaysar chegou à final do Big Brother Brasil 2018 com a promessa de trazer os pais para o Brasil, caso ganhasse o prêmio do programa. No entanto, as questões que envolviam a vinda dos pais para o Brasil iam além da questão financeira.

O ex-bbb esteve envolvido em várias polêmicas nos últimos meses por aparecer se divertindo em festas. Os pais de Kaysar viviam ainda na Síria e a irmã no Líbano.

