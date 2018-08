Emagrecimento de Whindersson Nunes gera polêmica na web

A legenda escolhida pelo humorista para mostrar as mudanças no seu corpo acabou causando confusão nas redes sociais. Nesta segunda-feira (27) Whindersson “bateu boca” com alguns de seus seguidores revoltados com a forma como o humorista fez seus relatos.

“Tem gente que não tem dinheiro pra pagar academia, mais suplementos, mais nutricionista esportivo, mais personal pra acompanhar. Tem gente que não tem tempo e tá preocupado em colocar comida na mesa. Mas pro Whindersson (que acabou de emagrecer), quem tá acima do peso tá assim porque quer”, escreveu um seguidor.

Indignado, Whindersson respondeu: “Acabei de emagrecer teu c*. Eu tô há dois anos tentando e desistindo, estria pra caralho nas pernas de tanto efeito sanfona. Há seis meses, eu corro igual a um imbecil todo dia de manhã e mudei minha alimentação. Há duas semanas, eu comecei com personal amigo meu. Não quer, não atrapalha porra”.

