João Bosco Botelho lança livro 'As pestes de Acará' em setembro

Por meio da obra, o autor também nos mostra que é possível construirmos um mundo melhor | Foto: Divulgação/Tjam

Manaus - A Valer Editora e a Livraria Leitura lançarão, no dia 1 de setembro, sábado, às 10 horas da manhã, a obra AS PESTES DE ACARÁ, do escritor e pesquisador João Bosco Botelho. O evento será realizado na Livraria Leitura.

Este romance de João Bosco Botelho tem como cenário a região amazônica. A narrativa informa sobre um momento da vida do autor, uma reflexão sobre a sua experiência e a atuação do serviço público, especificamente por via da saúde, no interior amazonense. Trata-se de uma obra de maturidade de um escritor já treinado no labor da escrita literária. Ele é um médico, com produções na sua área de formação, porém que aceitou o desafio de deixar que a imaginação conduza os seus passos pela vida, o que resultou em vários livros editados.

Em As pestes de Acará ele impressiona o leitor, transportado para a exuberância amazônica, ao agudizar o contraste entre flora, fauna, céu, terra e o homem numa luta cotidiana.

Neste cenário o homem torna-se pequeno, mas resiste medindo forças, por meio das agressões acometidas contra o meio ambiente e os desvalidos. Aqui, estão reunidos a exuberância e a pequenez, a beleza e a fealdade, a maldade e a solidariedade, o amor e o ódio, a paz e a guerra.

Porém o que a sua narrativa constrói como núcleo são os dramas humanos, por exemplo, o curto romance entre Samuel, o alemão que chegou acidentalmente em Acará, e Irene, a adolescente plena de vida e de beleza, que não teve a oportunidade de viver a maturidade e nem de dar ao mundo o filho gerado em poucos dias de amor; um drama social vivido por todas as populações que vivem nas margens dos rios amazônicos; a crise política vivida no país; os exageros da fé; os perigos das drogas; a possibilidade, trazida pela união entre os povos, de construirmos um mundo melhor.

João Bosco Botelho dá-nos a oportunidade de conhecermos uma parte da Amazônia profunda, da sua gente e dos seus dramas. Ele também nos mostra que é possível construirmos um mundo melhor. As pestes de Acará é uma obra de ficção, de leitura agradável e de profunda reflexão humana e social.

Lançamento

Obra: AS PESTES DE ACARÁ;

Autor: João Bosco Botelho;

Dia: 1 de setembro (sábado);

Horário: 10 h (manhã);

Local: Livraria Leitura – Amazonas Shopping – 2.º Piso, Loja 420.

*Com informações da assessoria

