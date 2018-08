Boi Garantido apresentará tema para 2019

Parintins - O povo de alma vermelha mais uma vez recepcionará com grande festa o boi de Lindolfo Monteverde na Praça Cristo Redentor, centro de Parintins, com seus itens oficiais e todos os segmentos para apresentação do tema que deverá ser apresentado na arena em 2019.

“Será um tema com a identidade histórica do nosso boi e da nossa galera. Um tema apaixonante, como é o Garantido. Temos a obrigação de vencer e devolver a essa nação o sabor da vitória do nosso garrote. Não temos outro objetivo e tudo faremos para vencer”, enfatizou Fábio Cardoso, presidente da agremiação folclórica.

Também no dia 21 será lançado o edital de toadas 2019 e toda programação de início da temporada de trabalhos do Boi do Povão. “Temos, a exemplo do ano passado, surpresas para a nossa galera e sem dúvida faremos outra festa memorável”, afirmou Messias Albuquerque, vice-presidente do Garantido.

