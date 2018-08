Festa do Sol acontece em Lábrea neste fim de semana

Lábrea - A 28º edição da Festa do Sol, no município de Lábrea (a 700 quilômetros de Manaus), começa nesta sexta-feira (31). O evento, que é um dos mais tradicionais do chamado verão amazônico, terá shows musicais, atividades esportivas e concurso para a escolha da Garota e Garoto do Sol.

A festa segue até domingo (2), dia em que acontece o show com a atração nacional da festa, a cantora sertaneja Marília Mendonça. Bandas locais e da região também irão se apresentar durante os três dias de festa. As atrações Os Baladeiros - do Pará - e Rafinha Barba, de Humaitá, já estão confirmados.

A cidade de Lábrea está localizada no rio Purus, entre os municípios de Canutama e Pauini. Para quem está planejando aproveitar a Festa do Sol, a MAP Linhas Aéreas oferece voos saindo de Manaus para Lábrea às sextas-feiras. A companhia é a única que opera voos para o município.

A Prefeitura do município montou uma grande estrutura para receber os visitantes com dois palcos para shows - um na praia de Lábrea e outro na orla da cidade, com barracas para vendas de bebidas e comidas e estandes para exposição de produtos regionais.

Segundo o gerente comercial da MAP, Alexandre Nascimento, esse tipo de serviço é bastante vantajoso, porque as passagens saem com valores mais em conta. Além disso, a logística da viagem é facilitada, porque todo o grupo faz o translado no mesmo voo.

As cotações para viagem em grupo e mais informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 4020-1620 e (92) 9391-2507.

*Com informações da assessoria