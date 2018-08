Programação do Passo a Paço 2018 trará variedade de ritmos

Manaus - As bandas Alaídenegão, Redphone e os cantores Márcia Novo e Luso Neto estão entre os artistas que levarão a ginga do “beiradão” e a batida do rock ao Passo a Paço 2018, nos dias 1º e 2 de setembro, no Centro Histórico de Manaus.

Ritmo que traz a mistura de jazz e merengue, o beiradão fica por conta da banda Alaídenegão e da cantora Márcia Novo, artistas amazonenses que prometem muito swing em suas apresentações. Os cantores se apresentam no palco Praça dos Ingleses, dentro da área portuária.

“Quando acontece um festival desses, como o Passo a Paço, que une gastronomia e música, a gente tem um espaço para levar música autoral para um público maior. Eu acho maravilhoso, porque é um evento estruturado, onde a gente pode se apresentar com um som maravilhoso e com pessoas a fim de ouvir uma sonoridade diferente”, contou a artista Márcia Novo.

Nascida no Carnaval de 2008, a banda Alaídenegão destaca a importância do evento para integração de artistas profissionais. “Ações como essa proporcionam, ao público, democratização, porque reúne artistas regionais e nacionais em um mesmo evento e temos a oportunidade de apresentar nosso trabalho para um grande público”, explicou o guitarrista da banda, Rafael dos Santos.

Rock no Passo

Outro ritmo que não poderia ficar de fora é o bom e velho o rock n’ roll. A banda Redphone e o cantor Luso Neto estão entre as atrações que comandarão o festival.

“Estamos muito animados para fazer esse show, porque o projeto é maravilhoso, de integração entre as pessoas com a cultura e revitalização do Centro de Manaus. Este ano temos a honra de apresentar nossa música com tantas pessoas talentosas de Manaus e artistas nacionais, que abraçaram essa causa e aceitaram fazer parte disso, então estamos na expectativa de que esse evento irá receber mais pessoas que nas edições anteriores”, disse Denis Menezes, piano & synth da Redphone.

A banda Redphone se apresenta no domingo (2), às 20h, no palco Praça dos Ingleses, e o cantor Luso Neto, no sábado (1º), às 18h40, no palco Coreto, dentro da Praça Dom Pedro II.

*Com informações da assessoria

