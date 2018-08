Manaus - O Teatro Amazonas será palco da estreia nacional do espetáculo “Em casa a gente conversa”, que traz no elenco Cássio Reis e Juliana Knust. Na peça, os atores vivem os amores e os dissabores da vida a dois, de uma forma bem-humorada. No sábado (1º) a apresentação será às 20h e no domingo (2) às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site www.aloingressos.com.br.

“Em casa a gente conversa” conta com a direção artística de Fernando Philbert e dramaturgia de Fernando Duarte e Tatá Lopes. Na trama, Carlos Alberto (Cássio Reis) é um homem dividido entre o desejo de ascender profissionalmente e a vontade de manter seu casamento. Já Malu (Juliana Knust) é uma mulher que sempre se desdobrou entre os milhares de afazeres do dia a dia, tendo que dividir também a atenção entre o marido e os filhos.

“Estou bem animada com essa estreia. Adorei quando a produção falou que as primeiras apresentações desse trabalho seriam em Manaus. Recentemente estive na cidade com o espetáculo ‘Por isso fui embora’ e pude sentir o calor do público amazonense, que é sempre muito receptivo e acolhedor”, pontuou Juliana Knust.

“O espetáculo está muito divertido. Tem um humor muito leve, pensado para esse atual momento que vivemos socialmente. É uma oportunidade para as pessoas saírem de casa, para se divertir e esquecer dos problemas. Muitos casais deverão se identificar com a peça. Quando comecei a ler o texto pensava: ‘isso acontece na minha casa’. É uma peça que brinca com a rotina de um casal. É uma oportunidade para rir de si mesmo”, completou a atriz.

Cássio Reis e Juliana Knust estreiam espetáculo no Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

De acordo com o ator Cássio Reis, que também é um dos produtores do espetáculo, o processo de criação artística do trabalho está sendo desenvolvido cinco dias por semana, com ensaios que duram de cinco a seis horas, para que tudo esteja afinado na estreia. Após as apresentações em Manaus, o espetáculo seguirá em turnê por outras capitais brasileiras, como Goiânia, Salvador e Recife.

Em 2019 “Em casa a gente conversa” deverá entrar em cartaz em São Paulo e Rio de Janeiro.

“Esse é um processo intenso, que tem me desafiado bastante enquanto ator. O Carlos Alberto é um homem bem diferente de mim, e isso me faz mergulhar nesse processo profundamente, para entender cada ponto desse personagem. Além disso também estou bastante ansioso em poder retornar a Manaus e ao palco do Teatro Amazonas”, finalizou Reis.

Os Fernandos

Fernando Duarte, que assina a trama de “Em casa a gente conversa” ao lado de Tatá Lopes, é também autor de espetáculos renomados como “Callas” e “Depois do amor” - ambos tiveram direção de Marília Pêra - e “Além do que os nossos olhos registram”, protagonizado por Priscila Fantin, Luiza Tomé e Silvia Pfeifer, e que teve passagem por Manaus recentemente.

Já Fernando Philbert assinou a direção de espetáculos como “Em nome do jogo” e “O escândalo de Philipe Dussaert”, ambos com textos de Marcos Caruso; e “O topo da montanha”, que contou com Lázaro Ramos e Taís Araújo no elenco.

“Em casa a gente conversa” apresenta de forma humorada a rotina de um casal em processo de separação | Foto: Divulgação

Serviço

Espetáculo ‘Em casa a gente conversa’ – Com Cássio Reis e Juliana Knust

Quando: Dia 1º de setembro às 20h e dia 2 de setembro às 19h

Onde: Teatro Amazonas – Largo de São Sebastião - Centro

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada)

Vendas na bilheteria do teatro ou no site www.aloingressos.com.br

Classificação indicativa: 14 anos