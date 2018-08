Morre radialista que ajudou a lançar duplas sertanejas

Um dos mais populares radialistas do Brasil, Zé Bettio, que ajudou a lançar no mercado duplas sertanejas como Chitãozinho e Xororó e Milionário e José Rico, morreu na segunda-feira (27), aos 92 anos.

O corpo foi sepultado no Cemitério do Horto Florestal ainda na segunda-feira. De acordo com relatos, a família optou pela discrição nas cerimônias antes de divulgar a notícia para a imprensa.

Zé Bettio morreu na madrugada, em sua casa, no bairro Horto Florestal, zona Norte de São Paulo.

Nascido em 1926, em Procissão, no interior de São Paulo, José Bettio começou sua trajetória como sanfoneiro e fez parte dos grupos como Sertanejos Alegres.

Depois de uma breve carreira na música, ele assumiu o microfone da rádio Difusora de Guarulhos, meio por acaso, e depois, na Rádio Cometa, tornou-se conhecido ao colocar para tocar músicas sertanejas raiz e criar bordões como "acorda, joga água nele" e "gordo, ô gordo".

Considerado o "radialista totem de todos os sertanejos", ele também trabalhou na Rádio Capital e na Rádio Record, de onde se aposentou em 2009 aos 81 anos. Em 2016, sofreu um AVC.