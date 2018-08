Manauscult apresenta estrutura montada para o Passo a Paço 2018

Manaus - Mais de dez órgãos da Prefeitura de Manaus reuniram-se na tarde desta quarta-feira (29), em coletiva de imprensa realizada no Porto de Manaus, no Centro da capital, para falar sobre as dinâmicas de organização do evento Passo a Paço 2018. Esse ano o festival cultural acontece nos dias 1º e 2 de setembro, com programações dividas em três palcos diferentes no Centro Histórico de Manaus, incluindo música, gastronomia, teatro e outras diversas ações.

O festival de intercâmbio cultural terá como palco principal a Plataforma Malcher, área portuária utilizada para carga e descarga, que estava fechada ao público há mais de uma década. O local, com vista para as margens do rio Negro, será palco de atrações como Elza Soares, Projota, Iza e O Grande Encontro, além de artistas locais. É a primeira vez que o espaço será aberto à ocupação cultural e o momento marca um resgate de identidade regional.

De acordo com o vice-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), José Cardoso, o Passo a Paço 2018 é a celebração de um plano de resgate, expansão e desenvolvimento cultural do Centro Histórico da cidade, e a iniciativa leva a capital do Amazonas para patamares sociais cada vez mais altos.



“É muito importante trazer artistas como Elza Soares e Elba Ramalho para Manaus, por exemplo, porque são nomes consolidados e geralmente envolvidos em eventos que são respeitados, tal qual o trabalho que elas fazem há anos e isso traz prestigio à nossa celebração. Esse é o momento em que outros estados do país olham para o Amazonas com a certeza de que podemos ser grandes e a gente trabalha para que esse legado fomente ainda mais oportunidades de expansão social, cultural e econômica para nossa região”, disse.

Estrutura



Além da Manauscult encabeçando a coordenação do evento, atuarão ainda, agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Casa Militar por meio da Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (Seggim) e Guarda Militar, Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados (Sempab), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Fundo Manaus Solidária, Manaus Luz, e ainda taxistas do aplicativo Táxi Manaus.

