Rapper Projota desembarca em Manaus para show no Passo a Paço

Manaus - O rapper brasileiro Projota será uma das atrações nacionais da programação do primeiro dia do Passo a Paço, evento que deverá movimentar o Centro Histórico de Manaus neste fim de semana. Projota chega a Manaus com um show especial que deverá ter como carro chefe a música ‘Sr. Presidente’, lançada na última semana nas plataformas digitais.

No novo single, o rapper propõe uma reflexão sobre a atual situação política do Brasil. Para Projota, a música é um grito que representa milhões de brasileiros que acreditam no seu país, mas se sentem desamparados diante dos últimos acontecimentos.

“O rap é um manifesto sobre o estado em que o Brasil se encontra e propõe uma forte reflexão. A canção fala com quem vier a ser o novo presidente, que a situação está difícil e que a gente está de olho”, disse o cantor.

Projota destaca que o single surgiu da urgência de falar sobre este assunto, considerando que estamos às vésperas de mais um pleito político, quando deveremos eleger nossos governantes. “Procuro retratar a realidade do povo, falar sobre assuntos atuais e problemas da sociedade. Procuro sempre abordar em minhas músicas assuntos importantes, que coloquem o povo para refletir. Acho isso importante” argumenta o rapper.

'Sr. Presidente' é um manifesto sobre o estado em que o Brasil se encontra | Foto: Haruo Kaneko

“O meu objetivo com a música é representar o meu público. Recebi recentemente muitas mensagens pedindo para que eu falasse sobre isso. A maioria dos brasileiros não se importa com siglas, cores ou posição na bancada, eles clamam por justiça, honestidade e trabalho duro por parte de quem vier a nos representar”, complementa.

Em menos de duas semanas, a música já possui mais de 5 milhões de visualizações no Youtube. Hoje, Projota ocupa um lugar de destaque na música brasileira e é um dos principais responsáveis por trazer o rap de volta às paradas de sucesso.

O rapper nascido em São Paulo é um dos principais nomes da música brasileira na atualidade e tem sido figura constante, nos últimos anos, nas paradas de sucessos. “Já tive a oportunidade de fazer parcerias com muita gente boa. Todas contribuíram muito para a minha formação artística”, destaca o rapper, que possui em sua trajetória parcerias com Anitta, Anavitória, dentre outras.

No entanto, o artista revela quais parcerias ainda gostaria de efetivar em sua trajetória musical. “Eu gostaria ainda de cantar com artistas como Seu Jorge, Falcão, Maria Rita e Djavan. Lá fora sonho com artistas como Eminem, Drake, Kendrik”, destaca.

“Procuro retratar a realidade do povo em minhas músicas" | Foto: Haruo Kaneko

Em Manaus

Projota subirá ao palco da Plataforma Malcher às 22h40 do sábado (1º). Além de ‘Sr. Presidente’, o repertório do show deverá contar com outros sucessos de sua carreira como "Ela Só Quer Paz", "Muleque de Vila", “Oh Meu Deus”, “Elas Gostam Assim” e “Cobertor”.

“A expectativa de um show em Manaus é sempre muito grande. Já estive na cidade outras vezes e sou sempre muito bem recebido aí. O público é muito carinhoso e participativo nos shows. Estou bem animado e muito feliz por estar de volta à cidade”, finaliza.