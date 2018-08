República Popular é destaque do cenário underground da música no AM

Manaus - Reunindo um quarteto de jovens músicos amazonenses, a banda ‘República Popular’ é um dos grupos musicais regionais que vem acompanhando a maré positiva que o Amazonas vem vivendo em relação ao destaque de músicos e compositores locais.

Amigos da época de escola, os músicos Viktor Judah, 24; Igor Lobo, 26; Sérgio Leônidas, 26; e Vinítius Salomão, 25, assumem consecutivamente bateria, voz e violão, baixo e guitarra para dar vida a banda ‘República Popular’. Convivendo juntos há mais de dez anos, o grupo conta que cresceu em famílias ligadas à música, mas que no início, a arte era apenas um hobby.

Foi só em 2015 que o quarteto resolveu lançar o primeiro disco de trabalho – intitulado ‘Aberto para Balanço’ - e a divulgação foi a certeza de que eram juntos, e na música, que o grupo trabalharia. De acordo com o baterista, Viktor Judah, o disco carrega consigo toda a influência regionalista típica dos músicos do norte do país, somada a uma veia no Rock and Roll, gênero no qual os integrantes tiveram o primeiro contato com a música.

República Popular | Autor: Youtube

Ainda de acordo com o grupo, o sonho de montar uma banda sempre foi uma pulga atrás da orelha, mas por conta da pouca idade e da falta de recursos financeiros, a produção efetiva de música em estúdio só foi possível com a expansão do nome ‘República Popular’ na cena profissional. Nas letras musicais, os jovens dialogam sobre ciclos da vida e amadurecimento, usando a identidade regional amazônica como plataforma poética de suas mensagens.

Apesar de profissionalmente recente, a carreira da ‘República Popular’ vem se consolidando trabalho após trabalho. Em 2016 foi a vez da banda lançar o EP de 7 faixas, chamado ‘Lis’. A obra é repleta de influências pop e viaja por inúmeros gêneros musicais. “Em Lis, fica ainda mais evidente a dinâmica de trabalho e composição do grupo. Todos escrevem, todos cantam e todos são multi-instrumentistas”, completam os integrantes do quarteto, que no ano seguinte (2017) lançou o single ‘Curió', movimentando o portfólio da banda.

Passo a Paço e novo álbum

Agora os meninos se preparam para uma nova fase na carreira. A ‘República Popular’ foi uma das bandas locais convidadas para somar ao line up do festival Passo a Paço 2018, no sábado (1º), às 17h20, no palco da Praça dos Ingleses. A apresentação registra o novo show do grupo que promete uma despedida dos últimos trabalhos com o objetivo de lançar o mais novo disco, intitulado ‘Húmus’.

“O Húmus é um álbum duplo, com lançamento previsto para o final de 2018 e promete mostrar a música amazônida sob uma nova perspectiva. Sob fortes influências da MPB e da música eletrônica, esse novo trabalho pretende colocar o Amazonas em foco no cenário nacional, trazendo misturas que vão de Caetano a Bon Iver, tudo isso alinhado ainda às toadas e os sons típicos do Norte do país”, finaliza a banda.

