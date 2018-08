Passo a Paço em Manaus: Onde ficam os palcos e a entrada?

Seus problemas de localização acabaram! O mapa do Passo a Paço 2018 finalmente está entre nós! Como todos os anos, o evento acontece no entorno do Paço da Liberdade e Praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de Manaus. Confira no mapa todos os locais do evento e não esqueça: é neste fim de semana, dias 1º e 2 de setembro, a partir das 16h. A programação é totalmente gratuita.

As únicas entradas para o festival estarão na avenida Sete de Setembro e na rua Governador Vitório | Foto: Divulgação

Dicas importantes

- As únicas entradas para o festival estarão na avenida Sete de Setembro, próximo ao BASA e ao Les Artistes Café Teatro, e na rua Governador Vitório.

- A feira gastronômica acontece na avenida Sete de Setembro e na rua Bernardo Ramos, no entorno da Praça. O palco Coreto também fica na Praça, enquanto os palcos Plataforma Malcher e Praça dos Ingleses ficam ambos dentro do Porto de Manaus, com acesso pela rua Vivaldo Lima, como visto no mapa.

- Quem for de carro poderá estacionar nas avenidas Eduardo Ribeiro, Sete de Setembro, ruas Lobo D’Almada, Joaquim Sarmento, Saldanha Marinho e 24 de maio. As vagas do sistema de estacionamento rotativo Zona Azul estarão disponíveis sem cobrança a partir das 15h de sábado, dia 1º, e durante todo o dia 2.

- Vai deixar o carro em casa? As linhas que atendem o Centro Histórico de Manaus irão operar com a frota do dia e, após meia-noite, terão reforço de mais 16 linhas no Terminal Central, com realização de mais de uma viagem, para atendimento ao público do evento. Também haverá pontos de embarque e desembarque do Táxi Manaus no local, na rua Governador Vitório.

Se localizou? Então agora é só espalhar a notícia e curtir o evento!