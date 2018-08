Fundo Manaus Solidária e Instituto Amazônia participam do Passo a Paço

Manaus - Pelo segundo ano consecutivo, o Fundo Manaus Solidária participará do Passo a Paço, no Centro Histórico de Manaus. Assim como em 2017, a população será convidada a se fazer solidária nas ações apoiadas ou encabeçadas pelo Fundo Manaus Solidária, por meio do trabalho voluntário, além de poder conhecer um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas.

As iniciativas Filho por um Dia, Natal do Abraço, Ação de saúde e cidadania para mulheres em situação de rua, Mês da Mulher – Março Lilás (com atividades de saúde, cidadania, orientação jurídica), Festa do Dia das Crianças, Arte Comunidade e outras estarão retratadas em uma exposição fotográfica.

Um vídeo institucional também será veiculado no estande montado na avenida 7 de Setembro, na Praça Dom Pedro II, com o intuito de sensibilizar a sociedade sobre a importância das causas defendidas e apoiadas pela Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo.

A proposta, de acordo com a presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, é ensinar um pouco mais sobre educação solidária, em que os recursos financeiros são bem-vindos, mas o amor, o tempo, a generosidade e os gestos de carinho e atenção também são e se equivalem em importância.

“É importante mostrar para as pessoas que o bem pode ser feito de várias formas e não apenas com dinheiro. Uma roupa que não te serve mais, um pouco do seu tempo, uma habilidade que você tenha como costurar, cortar cabelo, cantar. Qualquer uma dessas habilidades pode fazer bem para o outro se for estimulado e usado da forma certa. É também isso que nós queremos mostrar para as pessoas, que todos nós temos algo para doar, para acrescentar e fazer bem na vida do outro”, comentou a presidente do Manaus Solidária.

Feira do Paço

Na rua Bernardo Ramos, ao lado do Paço da Liberdade, também estará montada a Feira do Paço, do Instituto Amazônia. Serão 48 empreendedores com toda infraestrutura da própria feira, com estandes produzidos a partir de materiais reciclados, comercializando produtos criativos e também de moda.

*Com informações da assessoria