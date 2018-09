Tatuagem sem dor sob o efeito da hipnose

Sim! É possível fazer sua tatoo e não sentir nadinha, como se simplesmente sua pele tivesse sido anestesiada. O processo é simples e conta apenas com um fator importantíssimo: a hipnose.



Sendo um estado de foco e concentração da mente, a hipnose tem ganhado cada vez mais espaço em tratamentos e terapias. E pode ser usada também, para evitar e controlar dores crônicas que acometem o corpo. Segundo o hipnoterapeuta do Instituto Upper Guilherme Alcântara, quando uma pessoa fica em um estado de hiper foco e hiper concentração é possível dar sugestões e essas serem aceitas pelo cliente.

Guilherme Alcântara (hipnoterapeuta), Marcelo Raizer (tatuado) e Max Bonari (tatuador) | Foto: Marcely Gomes

"A hipnose é um estado natural da mente. Uma pessoa entra em hipnose várias vezes durante o dia, mas quando uma técnica é aplicada por um hipnoterapeuta, a pessoa pode até mesmo tratar fobias, ansiedade, gagueira, depressão, fibromialgia entre outras doenças".



Guilherme explica que a terapia com a aplicação da técnica hipnose é um tratamento que busca ajudar pessoas. "Tudo é feito com o consentimento do cliente. Os resultados, dependendo do caso, podem ser obtidos já na primeira sessão. Lembrando que a primeira etapa do processo é o cliente saber que precisa de ajuda e principalmente, se permitir ser ajudado".

O agrônomo Marcelo Raizer topou o desafio e experimentou ser tatuado sob o efeito da hipnose | Foto: Marcely Gomes

Na pele

Para fazer uma tatuagem sem dor, o cliente deve estar completamente relaxado. A técnica usada é a anestesia hipnótica. E como muita gente só acredita vendo, o EM TEMPO convidou o hipnoterapeuta para realizar uma sessão de anestesia hipnótica no engenheiro agrônomo Marcelo Raizer, 32, que nunca havia sido submetido à hipnose.

Para fazer a tatuagem a equipe convidou o tatuador Max Bonari do Tiwa Tattoo, localizado na Rua Rio Purús, 458, cond. DC Galery, bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul.

Durante a sessão, o agrônomo relatou que não estava sentido nenhuma dor. "É como se tivesse uma anestesia na minha perna, vejo o Max riscar minha pele e não sinto nada", contou.

Tatuagem sem dor sob o efeito da hipnose | Autor: EM TEMPO

Mitos e verdades sobre a hipnose



Apesar da hipnose ser uma técnica que age diretamente na mente, nada ocorre sem a permissão da pessoa que está sendo submetida. Ou seja, seus segredos não serão revelados a menos que você queira contar!



O hipnoterapeuta esclarece que existem diversos mitos a cerca da hipnose, e muitos acabam trazendo receios e até mesmo medo do tratamento. "O hipnotizador dar sugestões a uma pessoa em transe, mas isso não significa que ela fará tudo que for sugerido, ela vai agir sempre dentro dos próprios princípios e nunca irá fazer algo da qual não esteja disposta. Esse é um dos grandes mitos, achar que o hipnotizador tem total controle da mente", finaliza.