Elza Soares é atração do Passo a Paço neste sábado (1º)

Deus é mulher e estará mais perto de nós neste sábado, no momento em que Elza Soares subir ao palco da Plataforma Malcher, durante a programação do Passo a Paço 2018. Uma das maiores cantoras da música brasileira é uma das atrações nacionais do evento, ao lado de Iza, Projota e outros.

Em sua última turnê, Elza se apresenta sentada em uma cadeira no centro do palco, por questões de saúde, o que não diminui sua força. Pelo contrário, fica ainda mais imponente sua figura, que comanda a plateia como súditos dela, a rainha, que é mulher, que é negra, que é Deus.

A cantora segue pelo Brasil com o show do mais recente álbum de sua carreira. No repertório estão canções inéditas, dentre estes sucessos já conhecidos do grande público. Muito mais que um show, Elza promove um ato político e social. Questiona, leva seu público a reflexão.

Por mais de uma hora e meia, Elza Soares faz de seu palco um palanque da boa música. É pura adrenalina e emoção, uma catarse. Certamente o show de Elza será um dos momentos mais marcantes desta edição do Passo a Paço.

Em 2000, Elza Soares foi premiada como "Melhor Cantora do Milênio" pela BBC de Londres | Foto: Divulgação

Elza da Conceição Soares

A cantora e compositora Elza Soares nasceu no Rio de Janeiro em 1930. Aos onze anos, foi obrigada pelo pai a largar os estudos e se casar com um amigo dele, que havia se interessado pela jovem. Ao doze foi mãe pela primeira vez e aos quinze viu seu segundo filho morrer, de fome. Aos 21 anos ficou viúva e livre. Elza Soares era vítima dos maus tratos do então marido.

Antes de entrar para a o mundo da música, Elza ainda trabalhou como faxineira e empregada doméstica. Já no início da carreira, se casou com o jogador de Futebol Garrincha. O matrimônio não foi visto com bons olhos pelos fãs do jogador, que suspeitavam que a jovem cantora era o pivô da separação de Garrincha. Nessa época Elza foi alvo de ovos, tomates, xingamentos e até ameaças de morte.

O casamento com Garrincha chegou ao fim em 1983, após 15 anos. Mais uma vez Elza se viu vítima da violência doméstica e dos maus tratos do marido, que era alcoólatra e extremamente ciumento. Após esse casamento, a cantora resolveu que não se casaria com mais ninguém.

Em 2000, Elza Soares foi premiada como "Melhor Cantora do Milênio" pela BBC de Londres. Em 2002, o álbum ‘Do Cóccix até o Pescoço’ garantiu a cantora uma indicação ao Grammy. Em 2015, Elza lançou o seu disco ‘A Mulher do Fim do Mundo’, primeiro álbum em sua carreira só com músicas inéditas. Este álbum lhe rendeu o Grammy Latino de Melhor Álbum da Música Popular Brasileira.

‘Deus é Mulher’ é o 33º álbum da carreira de Elza. Com 11 faixas inéditas, o álbum foi lançado em março deste ano, como sequência ao aclamado ‘A mulher do fim do mundo’. Nas letras e melodias desta coletânea, mensagens sobre o universo feminino, religião, sexualidade e violência urbana.

Elza apresentará em Manaus show da turnê 'Deus é Mulher' | Foto: Divulgação

Deus há de ser!

O encontro com Elza Soares em Manaus está marcado para às 21h deste sábado (1º), durante a programação do Passo a Paço 2018. A apresentação será no palco principal do evento, montado na Plataforma Malcher, na área portuária de Manaus. O local, que conta com visão para o Rio Negro e servia para carga e descarga de mercadorias, estava fechado para o público há mais de 10 anos.

O acesso a Plataforma Malcher será feito pela rua Taqueirinha/Travessa Vivaldo Lima, no entorno da Praça Dom Pedro II. A programação completa do evento e o mapa do local você pode conferir acessando os links.