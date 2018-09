The Stone Ramos homenageia Reginaldo Rossi no Passo a Paço

Antes do show da cantora Elza Soares, neste sábado (1º), no Passo a Paço, o público poderá assistir o irreverente show da banda The Stones Ramos, no palco Plataforma Malcher, no Porto de Manaus, Centro. A banda será a segunda a subir no palco, às 19h30, após o show de samba “Roda Com Elas”. No palco “The Stones Ramos” homenageará o rei do brega Reginaldo Rossi.

Além dos integrantes da banda, The Stones Ramos levará ao palco 20 músicos da Orquestra Filarmônica do Amazonas que criaram arranjos originais para as músicas de Reginaldo Rossi.

“Tínhamos um sonho antigo de montar esse espetáculo e para comemorar o aniversário da banda, resolvemos colocar em prática. A gente passa por uma espécie de cronologia da história do Reginaldo Rossi, cantando os grandes sucessos dele, como “A Raposa e as Uvas”, “Leviana”, “Garçom”, entre outras. “Prometemos levar muita alegria e fazer todo mundo cantar conosco, do início ao fim do show”, disse o vocalista da banda, Cristian Pio.

Carrapicho

Com mais de 30 anos de carreira, a banda Carrapicho que estourou na década de 90, também estará no palco Malcher na segunda noite do Passo a Paço, no domingo (2), às 18h10, na Plataforma Malcher. Levando alegria e ritmo por onde passa, o Carrapicho levará ao palco o espetáculo “100% Carrapicho”.

“Montamos esse espetáculo quando o Carrapicho completou 30 anos, e o projeto foi tão bem aceito que continuamos trabalhando com ele nos lugares que passamos. O repertório traz, além dos grandes sucessos do Carrapicho, registros fonográficos que foram renovados e inseridos no show, mas é claro que, aqueles que são eternos na mente e no coração das pessoas não podem faltar”, disse o vocalista da banda, Zezinho Corrêa.

