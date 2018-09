Veja o resumo das novelas de 3 a 8 de setembro

| Foto: Divulgação

MALHAÇÃO: VIDAS BRASILEIRAS – 17h45, na Globo



SEGUNDA

Érico se aproxima de Dandara e Jade os observa. Com ciúmes de Rei, Alex acredita que foi enganado por Maria Alice. Márcio insinua que há algo a mais na história entre Rei e Maria Alice. Érico questiona Brigitte sobre Getúlio. Rafael comemora com Gabriela sua recuperação. Talíssia se incomoda por não conseguir ficar a sós com Vinícius. Maria Alice lembra de quando foi humilhada por Naldo. Rei envia nova mensagem para Maria Alice, que se irrita. Maria Alice consegue desabafar com os amigos sobre Rei e Alex se desculpa. Jade e Santiago não se entendem. Érico surpreende Brigitte e Getúlio juntos. Todos incentivam Maria Alice a encontrar Rei.

TERÇA

Maria Alice marca um encontro com Rei e os amigos a apoiam. Brigitte e Getúlio tentam despistar Érico sobre seu relacionamento. Talíssia conversa com Dandara sobre seu namoro com Vinícius. Érico ironiza o encontro mal sucedido de Jade e Santiago. Maria Alice encontra Rei. Todos admiram a postura de Maria Alice. Amanda confessa a Kavaco que a viagem a Barreirinhas a deixou cansada. Santiago fica encantado com a voz de Talíssia. Érico e Jade se beijam. Bárbara convida Leandro para sair. Rei implora o perdão de Maria Alice.

QUARTA

Maria Alice afirma que Rei lhe causou muito sofrimento e se nega a perdoar o rapaz. Santiago pede para consultar os búzios com a mãe de Talíssia. Maria Alice se defende das insinuações machistas dos homens de Barreirinhas. Rei garante a Tito e Garoto que faria qualquer coisa pelo perdão de Maria Alice. Maria Alice revela sua história com Rei a Rosália, mas pede que a mãe não fale com Penha. Talíssia apresenta a ONG Percurso a Santiago, e Vinícius fica enciumado. Maria Alice agradece o apoio dos amigos e todos voltam para o Rio de Janeiro. Alex questiona Maria Alice sobre sua relação com o tio.

QUINTA

Maria Alice revela a Alex que Armando a humilhou e Rosália ouve. Todos voltam para a escola. Hugo provoca Dandara. Marcelo repreende Michael por estar de salto alto no colégio. Márcio comenta com Rafael que se sente excluído entre os colegas da escola. Todos discutem sobre a proibição de Marcelo em relação a Michael. Paulo comenta com Marli que precisa conversar com Alex e Flora sobre o relacionamento dos dois. Marcelo emite uma circular proibindo o uso de sapatos com salto no Sapiência. Flora e Alex flagram Paulo beijando Marli. Gabriela questiona a atitude de Marcelo.

SEXTA

Marcelo afirma a Gabriela que a proibição faz parte do regulamento do colégio. Alex e Flora parabenizam Paulo e Marli pelo relacionamento. Dandara afirma que os alunos deveriam protestar contra a proibição ao sapato de salto. Gabriela revela a Rafael as boas atitudes de Márcio com os amigos durante a viagem. Rosália conversa com Maria Alice sobre Armando. Dandara, Hugo, Santiago e Michael discutem. Dandara é assediada na rua e Hugo a socorre. Michael decide vestir uma saia para ir ao colégio e Marcelo fica desorientado.

SÁBADO

Não há exibição.

ORGULHO E PAIXÃO - 18h20, na Globo

SEGUNDA

Camilo sonda Julieta sobre o passado agressivo de seu pai. Fani explica para Edmundo por que não quer se casar. Kléber conta para Virgílio que Susana tem provas contra ele. Fani pressiona Gaetano para saber por que Luccino foi expulso de casa. Rômulo avisa a Ofélia e Felisberto que Darcy está fora de perigo. Delegado Baltazar vai ao hospital inquirir Darcy e Elisabeta sobre o atentado, e eles garantem que não foi Brandão quem os atacou.Camilo descobre que seu nascimento foi consequência de uma violência. Elisabeta diz a Lady Margareth e Susana que Darcy está morto.

TERÇA

Elisabeta culpa Lady Margareth pela falsa morte de Darcy. Ema e Ernesto procuram Edmundo para pedir um empréstimo financeiro. Lady Margareth exige que Xavier dê fim à vida de Susana. Baltazar questiona Lady Margareth e Xavier sobre o atentado contra Elisabeta. Lady Margareth descobre que Darcy não morreu. Olegário diz a Charlotte que contará para Darcy sobre o relacionamento dos dois. Ernesto comunica a Ema que não vai morar na Fazenda Ouro Verde. Rômulo rompe com Josephine. Xavier oferece uma bebida com sonífero para Susana.

QUARTA

Camilo e Julieta ensaiam uma reconciliação, mas ele acaba fugindo. Susana revela a Xavier que trocou as taças. Susana e Petúlia se preparam para fugir, mas são interpeladas por Lady Margareth. Virgílio tenta golpear Susana, que é salva por Petúlia, e as duas conseguem fugir. Camilo revela a Jane seu passado. Susana se esconde na Fazenda Bittencourt. Mariana comunica à família que se casará com Brandão. Amélia, Mariko, Tenório e Estilingue chegam ao Vale. Fani e Edmundo decidem deixar a casa de Gaetano. Julieta e Camilo se reconciliam.

QUINTA

Darcy aprova o romance entre Charlotte e Olegário. Ernesto procura Ema, que duvida de que o marido aprove sua ascensão profissional. Nicoletta vai à casa de Brandão e se reconcilia com Luccino. Ernesto reclama de Ema com Elisabeta, e Jane encoraja a reconciliação. Julieta aparece usando roupas coloridas e surpreende a todos. Josephine pede abrigo a Uirapuru. Rômulo libera Darcy a voltar para casa. Susana e Petúlia passam maus bocados escondidas na Fazenda Bittencourt. Ludmila e Ema ajudam Mariana a escolher um vestido de noiva. Susana e Petúlia procuram Darcy e Elisabeta.

SEXTA

Susana conta a Darcy e Elisabeta que tem provas contra Lady Margareth. Ernesto e Luccino conversam sobre Ema e Otávio. Darcy leva as provas contra Lady Margareth para Baltazar. Mariana mostra às irmãs que está com os cabelos curtos. Mariana convida Mariko para ser sua madrinha de casamento. Randolfo e Otávio discursam para os soldados, tentando convencê-los a ir ao casamento de Brandão. Josephine tenta impedir Brandão de se casar com Mariana. Mariana tira a peruca no altar da igreja, revelando seus cabelos curtos para todos os convidados da cerimônia.

SÁBADO

Mariana e Brandão se casam e deixam a igreja, pilotando duas motocicletas. Baltazar mantém Susana e Petúlia presas. Edmundo se desculpa com Cecília. Ernesto sofre ao ouvir Ema reclamando de seu casamento para Elisabeta. Petúlia sugere que Susana entregue Lady Margareth à Polícia. Mariana e Brandão se amam. Baltazar avisa a Darcy que Kléber está preso. Darcy se surpreende ao encontrar Lady Margareth desorientada.

O TEMPO NÃO PARA – 19h30 – na Globo

SEGUNDA

Dom Sabino afasta Bento de Samuca. Pedro Parede faz fotos da confusão no noivado. Emílio recebe as fotos enviadas por Pedro Parede. Marocas e Samuca ficam presos no elevador e fazem as pazes. Miss Celine e Elmo também ficam presos e acabam se beijando. Betina dorme na casa de Samuca. Samuca entrega o anel de noivado a Marocas. Marocas encontra Betina na casa de Samuca. Monalisa termina seu casamento. Helen tenta ser paciente com Bento. Marocas discute com Betina e a expulsa da casa de Samuca. Paulina mostra a cópia da escritura da fazenda de Dom Sabino para Eliseu. Marocas constrange Betina na rua.

TERÇA

Elmo ajuda Betina, e Samuca se preocupa com o estado da ex-noiva. Eliseu aconselha Paulina. Dom Sabino pede mais tempo a Coronela para pagar as diárias da pensão. Dom Sabino tenta arrumar um emprego na padaria.Elmo e Samuca tentam descobrir quem revelou o local do noivado a Pedro Parede. Marocas começa a trabalhar na Samvita. Dom Sabino matricula Nico e Kiki na escola de uma amiga de Amadeu. Helen sugere que Bento more em uma pensão. Betina não aceita que Marocas trabalhe na Samvita e tenta agredi-la. Betina destrói sua sala na Samvita.

QUARTA

Samuca tenta acalmar Betina. Cesária pede para Marino vender uma de suas joias. Vanda e Carmen se preocupam com o estado de Betina. Coronela flagra Waleska e Mateus aos beijos. Marino pede ajuda a Carmen para vender a joia de Cesária. Samuca sugere que Betina se afaste da Samvita. Elmo beija Miss Celine. Marocas se aconselha com Agustina. Nico e Kiki veem Miss Celine deixando o quarto de Elmo. Samuca avisa a Betina que ela só poderá voltar à empresa depois de procurar um médico. Nico e Kiki chantageiam Elmo. Betina convida as irmãs de Marocas para tomar sorvete.

QUINTA

Marocas se enfurece ao saber que Betina está com as irmãs. Lalá mente para Barão pagar as contas de Eliseu. Betina nomeia Emílio como seu representante na Samvita. Marino tenta vender a joia de Cesária para Mariacarla. Nico e Kiki pedem ajuda a Elmo para resgatar as outras pessoas congeladas. Emílio vai à sala de Marocas. Miss Celine distrai Petra, enquanto Nico e Kiki acordam Pirata. Cecílio e Damásia despertam confusos. Mariacarla fala com Dom Sabino sobre seus bens. Elmo ameaça Petra, e Miss Celine fica admirada. Samuca discute com Emílio.

SEXTA

Carmen tenta acalmar o filho. Elmo avisa a Samuca sobre as pessoas congeladas que despertaram. Samuca leva Marocas até a Criotec. Miss Celine e Menelau tentam acalmar Cecílio e Damásia. Marocas reencontra Damásia. Petra é hostil com Marocas. Cesária conversa com Damásia. Menelau se preocupa com Cecílio. Coronela expulsa Miss Celine da pensão. Elmo encontra Miss Celine. Betina e Zelda se divertem em uma boate. Mariacarla ajuda Monalisa e faz um trato com ela. Miss Celine vai para a casa de Mariacarla. Betina se surpreende ao ver Samuca chegar com Marocas à boate.

SÁBADO

Marocas fica incomodada com a boate. Samuca tenta tranquilizar Marocas, quando Betina se aproxima do casal. Miss Celine conversa com Mariacarla. Agustina acorda assustada e Dom Sabino tenta acalmar a esposa. Betina sabota a bebida de Marocas. Betina se diverte ao ver Marocas passar mal. Igor tenta ajudar Samuca com a noiva. Zelda repreende Betina. Samuca leva Marocas à casa de Helen e tenta se entender com Bento. Samuca pede a ajuda de Helen e explica seu plano para Vanda e Carmen. Betina chega à Samvita com Emílio. Samuca exige que Betina fale com Helen. Marocas invade a Samvita e enfrenta Betina.

SEGUNDO SOL - 21h25, na Globo



SEGUNDA

Beto decide cuidar de seu patrimônio. Naná presenteia Luzia com um véu e pede que ela o use em seu casamento com Beto. Karola dá uma entrevista e diz que foi contra Beto fingir que estava morto. Artur confessa a Katiandrea que o negócio de Roberval é apenas uma fachada. A moça conta a descoberta para Laureta, que extorque o filho de Severo. Valentim se desculpa com Beto por ter escondido as transações financeiras de Karola. Remy volta de Paris e vai atrás de Karola. Edgar revela a Manu que é filho de Zefa. Roberval manda um falso comprador visitar a mansão de Severo e fazer uma oferta pela casa.

TERÇA

Zefa confronta Severo por colocar a mansão à venda, e ele acaba passando mal. Rochelle dá uma festa na casa de Roberval. Maura e Ionan tentam resistir, mas se beijam novamente. Dodô procura Gorete para oferecer ajuda financeira. Valentim se enfurece ao ver Remy na casa de Karola. Roberval revela que é o comprador da mansão de Severo. Naná vai até a casa de Karola, e a flagra na cama com Remy. Roberval deixa que sua família continue morando na mansão, mas exige que todos trabalhem para ele. Karola fica indignada ao descobrir que Remy marcou uma festa em sua casa. Beto conclui que Remy pode estar chantageando Karola.

QUARTA

Manu apoia Acácio na manifestação para salvar o casarão. Luzia e Valentim se reconciliam. Beto e Luzia aceitam fazer um show para ajudar o casarão. Valentim e Ícaro tentam se entender. Severo pede desculpas a Zefa, que o repele. Selma convida Ionan para ser padrinho de seu filho. Rosa e Laureta se preocupam com a festa promovida por Remy. Luzia diz para Beto que sonha em ter um filho dele. Karola conta para Laureta que encomendou a morte de Remy. Remy escapa, vai atrás de Luzia e anuncia que o filho que ela teve com Beto está vivo.

QUINTA

Remy exige dinheiro para revelar a Luzia o paradeiro de seu filho. Karola se surpreende ao ver Remy de volta em seu apartamento. Luzia adia sua ida para Boiporã, contrariando Beto. Nice vê Agenor boicotando sua comida no restaurante e enfrenta o marido. Roberval convida Cacau para sair. Luzia conta para Groa e Cacau sobre a conversa que teve com Remy. Ícaro insiste que o bebê que Rosa está esperando é seu filho. Roberval avisa a todos que Severo agora é seu motorista. Laureta aconselha Karola.

SEXTA

Zefa incentiva Edgar a reatar com Karen. Laureta negocia com Remy e pede uma porcentagem para convencer Karola a lhe pagar. Luzia consegue juntar o montante pedido por Remy, que não aparece no local combinado. Remy vai ao encontro de Karola e Laureta, e revela que contou a Luzia que o filho que ela teve com Beto está vivo. Beto vai para o Rio de Janeiro participar de um programa de televisão. Luzia se desespera com o desaparecimento de Remy e vai atrás de Karola. Rosa conta para Valentim histórias do seu passado. Valentim flagra Luzia apontando uma arma para Karola. Laureta e Karola subornam Remy. O irmão de Beto garante a Luzia que seu bebê era uma menina.

SÁBADO

Remy marca um lugar para Luzia encontrar sua suposta filha. Beto declara seu amor por Luzia em um programa de televisão. Ícaro procura Maura e afirma que é o pai do filho que Rosa está esperando. Cacau e Roberval ensaiam uma reconciliação. Ícaro e Rosa fazem amor. Luzia vai ao encontro de Remy em uma pensão. Laureta combina com Viana para surpreender Remy e Luzia. Ionan conta para Beto que recebeu uma denúncia de tráfico de drogas envolvendo Luzia, e eles decidem checar. Remy dopa Luzia, que o esfaqueia. Beto chega na pensão e vê Luzia ao lado do corpo de Remy.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

SEGUNDA

Luísa diz que Poliana está proibida de conversar novamente com Sr. Pendleton. Os comparsas do Rato, chefe do crime da comunidade, vão até a padaria para alertar Jeferson a parar de movimentar os moradores se quiser que nada aconteça com o estabelecimento de Durval. Débora tenta convencer Ruth de que Poliana quebrou seu tablet de propósito e precisa ser punida. Luca e Guilherme brigam e vão parar na diretoria. Sr. Pendleton chega na O11O para a reunião com os funcionários e a projeção misteriosa de Otto, que é ele mesmo disfarçado. Os alunos brincam de adivinhação na aula de teatro.

TERÇA

Arlete e Verônica se estranham ao se encontrarem na padaria. Começa a reunião na O11O. João tenta ensinar Poliana a ficar mais afinada no canto. Éric vai escondido até a sala de dança e veste seus calçados de sapateado para dançar sem ser visto. João e Poliana veem o menino ensaiar. Éric pede para que os dois não contem nada para ninguém. Roger chega na diretoria, não deixa Ruth falar e ofende Guilherme. Nanci está decidida a emagrecer por achar que Waldisney está de olho em Nadine. Sophie toca piano com João. A professora de música diz que acredita que se conseguir falar com os pais dele conseguiria uma bolsa de estudos na escola.

QUARTA

Benício, Gael, Mário e Lorena vão até a casa de Sr. Pendleton para agradecer ele ter ajudado Claudia a ser recontratada. Ciro é demitido e a família fica preocupada. Gleyci diz para Kessya que vai aceitar trabalhar com Verônica até Ciro conseguir um novo trabalho. Luigi e Yasmin descobrem onde fica o clubinho de Benício, Gael, Mário e Lorena. Guilherme vai até a casa de Raquel para assistir um filme com ela e Lorena. Os criminosos da comunidade roubam e danificam toda padaria durante a noite como retaliação ao comportamento de Vini e Jeferson. Poliana encontra João com Sophie. Guilherme e Raquel continuam a receber mensagens anônimas.

QUINTA

Sr. Pendleton vai até a escola conversar com a diretora Ruth Goulart. A diretora mostra para Sr. Pendleton, investidor do colégio, como está a tecnologia das salas da escola. Poliana apresenta na aula de dança a coreografia, mas Débora diz para as outras alunas memorizarem aquilo como algo que não se deve fazer. Durval está chocado ao descobrir que a sua padaria foi destruída e roubada durante a noite. Iuri descobre que Sophie não está noiva e pede para a professora enfim contar a verdade para ele. Gleyce aceita trabalhar com Verônica.

SEXTA

Jeferson tem uma surpresa quando o homem tira a máscara de Rato na comunidade. Dona Branca recebe uma entrega em casa de um produto que comprou pela Internet para aumentar o seu pique para exercícios físicos. Sophie revela para Iuri que diz ter um noivo apenas para afastar qualquer pessoa que se aproxime dela e de sua banda. Iuri declara para a professora estar apaixonado por ela. Luísa conta para Durval que Sr. Pendleton está atrás dela e que teme que ele saiba sobre Poliana. Roger fica enfurecido com a promoção de Sérgio e pede para que Nadine dê em cima de Sérgio até ele se abrir para ela.

SÁBADO

Não há exibição.

