Elba, Alceu Valença e Geraldo Azevedo apresentam-se no Passo a Paço

O trio promete reunir grande público em apresentação gratuita em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Os cantores Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo voltam a Manaus neste domingo (2), com o projeto “O Grande Encontro”. O trio promete reunir um grande público a partir das 21h10, no centro de Manaus, como já tem acontecido por onde passam.



Trazendo um novo formato, os artistas sobem ao palco às 21h10, pelo evento Passo a Paço, promovido pela Prefeitura de Manaus, na Plataforma Malcher, área portuária utilizada para carga e descarga, que está fechada ao público há mais de uma década.

Com trios, duetos e solos, o repertório mescla canções dos três artistas, clássicos da MPB e música nordestina.

Entre as canções garantidas na apresentação estão “Anunciação”, “Banho de Cheiro”, “Dia Branco”, “Tropicana”, “Moça Bonita”, “Caravana”, “Belle de Jour”, “Canção da Despedida”, “Coração Bobo”, “Táxi Lunar” e “Bicho de Sete Cabeças”. "Papagaio do Futuro" e "Me dá um Beijo", parcerias de Alceu e Geraldo, recriadas com Elba nos vocais.

No palco, Alceu, Elba e Geraldo estarão acompanhados de Marcos Arcanjo, Paulo Rafael (violões e guitarras), Ney Conceição (baixo), Meninão (sanfona), César Michiles (flauta), Anjo Caldas (percussão) e Cássio Cunha (bateria).

O show que será mostrado na capital Amazonense divulga o CD e DVD lançado em dezembro passado.

Veja o vídeo com apresentação do trio no "Grande Encontro":

You Tube | Autor: Divulgação

Programação do Passo a Paço:



Com 15 horas de programação artística distribuída em três palcos, o Passo a Paço 2018 promete desbravar novas fronteiras no Centro Histórico da cidade de Manaus. Confira a programação completa do Passo a Paço em Manaus:

1/9 (Sábado)



Palco Praça dos Ingleses

Das 16h às 17h – Marcelo Nakamura

Das 17h20 às 18h20- República Popular

Das 18h40 às 19h40- Luneta Mágica

Das 20h às 21h – Márcia Novo

Das 21h30 às 22h40 – Tropkillaz

Intervalos – DJ Carol Amaral

Palco Plataforma Malcher

Das 18h às 19h – Roda com Elas

Das 19h30 às 20h30 – The Stone Ramos canta Reginaldo Rossi

Das 21h às 22h10 – Elza Soares

Das 22h40 às 0h – Projota

Intervalos – DJ Tubarão

Coreto

Das 16h às 17h – Grupo Aracema e convidados

Das 17h20 às 18h20 – Lucinha Cabral

Das 18h40 às 19h40 – Luso Neto

Das 20h às 21h – Paulo Onça

Das 21h20 às 22h20 – Perseptom

Intervalos – Intervenções com Gandhicats

Les Artistes Café Teatro

Das 19h às 21h20 – Espetáculo “Grande Sertão: Veredas” (1ª sessão)

2/9 (Domingo)

Palco Praça dos Ingleses

Das 16h às 17h – Escândalo Fônico

Das 17h20 às 18h20 – Alaídenegão

Das 18h40 às 19h40 – Victor Xamã

Das 20h às 21h – Redphone

Das 21h20 às 22h20 – Atração nacional surpresa

Intervalos – DJ Carol Amaral

Palco Plataforma Malcher

Das 18h10 às 19h10 – Carrapicho

Das 19h40 às 20h40 – Iza

Das 21h10 às 22h40 – O Grande Encontro

Das Intervalos – DJ Tubarão

Coreto

Das 16h às 17h – Trio Remanso

Das 17h20 às 18h20 – Bel Martine

Das 18h40 às 19h40 – Nossa Música (Torrinho + Célio Cruz + Pereira + Cileno)

Das 20h às 21h – Lorenzo Fortes

Das 21h20 às 22h20 – Joelma Kláudia (PA)

Intervalos – Intervenções de dança com coreografia de Marcos Venicius

Les Artistes Café Teatro

Das 16h às 18h20 – Espetáculo “Grande Sertão: Veredas” (2ª sessão)

Das 20h às 22h20 – Espetáculo “Grande Sertão: Veredas” (3ª sessão)

Leia mais:

Elza Soares é atração do Passo a Paço neste sábado

Manauscult divulga programação completa do Passo a Paço

Passo a Paço em Manaus: onde ficam os palcos e a entrada?

Bel Martine é uma das atrações do Paço a Passo 2018

Rapper Projota desembarca em Manaus para show no Passo a Paço

Passo a Paço contará com shows inéditos de artistas regionais

Feira gastronômica do Passo a Paço 2018 terá 32 chefs locais