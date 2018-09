Passo a Paço reúne 10 mil pessoas nas primeiras horas de festa

Manaus - A 5º edição do festival cultural Passo a Paço teve início na noite deste sábado (1º) e de acordo com o Corpo de Bombeiros já movimentava pelo menos 10 mil pessoas até às 18h, no Centro da cidade. O evento que esse ano é divido em três palcos, oferece ao público mais de 15 horas de programação entre o sábado e o domingo (2), com a presença de economia criativa, gastronomia, teatro e muita música.

Na praça Dom Pedro II, localizada no Paço da Liberdade, na área central da capital do Amazonas, a festa começou às 16h30, e o sol quente animava os convidados que chegavam lotando o espaço. No local, devem ficar durante os dois dias de festival, barracas com inúmeras variedades culinárias para todos os gostos.

Para movimentar a feira gastronômica montada na praça, a chefe de cozinha natural Bela Gil, marcou presença como convidada especial da iniciativa. Em entrevista ao EM TEMPO, a empresária, internacionalmente envolvida em causas que promovem a importância da alimentação saudável, contou que apesar do calor, é sempre uma aventura voltar a Manaus.

“Eu já tive a oportunidade de estar no Amazonas outras vezes e é sempre uma aventura poder vir ao norte do país conhecer nossas origens, os rios, a cultura e claro a riquíssima culinária da floresta. Hoje eu preparei um prato bem típico da região, chamado ‘xibé’, mas em uma versão um pouco mais leve feita com ingredientes orgânicos. A única dificuldade em vir para cá é o calor mesmo”, brinca a chefe de cozinha e também escritora.

Na Praça Dom Pedro II, local escolhido para concentrar as opções gastronômicas, cerca de 50 barracas estão dispostas oferecendo alimentação entre doces, salgados, bebidas, comidas nacionais, internacionais e vegetarianas. O preço da alimentação é popular, pensando na acessibilidade financeira do público que prestigia o evento, o custo das comidas vendidas varia entre R$5 e R$20 reais no máximo. Ainda na praça, também acontecem intervenções artísticas até a meia noite envolvendo grupos de dança e de teatro.

E nos outros dois palcos do evento, construídos dentro do Porto de Manaus, acontecem ainda grandes shows, como o da diva da MPB, Elza Soares, e o rapper brasileiro Projota – ambos se apresentam na Plataforma Malcher, palco principal do evento. Já na Praça dos Ingleses, ainda dentro da área portuária, apresentam-se durante a noite a cantora regional Márcia Novo, o grupo Tropkillaz, e mais artistas locais.

Neste sábado (1°) o Passo a Paço 2018 acontece até meia noite, e quem depende de transporte coletivo para se locomover na cidade não vai precisar sair antes de a festa acabar. De acordo com o Sistema Municipal de Transporte Urbano (SMTU), 16 linhas de ônibus devem funcionar normalmente até 1h da manhã, fazendo o transporte da população, do Centro para outras zonas da capital.

A programação dos órgãos de segurança é que até o final da noite, mais de 50 mil pessoas devam passar pelo Centro da cidade para contemplar o festival cultural.

