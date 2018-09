Elza Soares, a lenda da MPB, reúne 30 mil pessoas no Passo a Paço 2018

Manaus - Aos 81 anos de idade, Elza Soares subiu ao palco da Plataforma Malcher, no Centro da cidade, para mostrar que sim, Deus é mulher! Com pouco mais de uma hora de show, a diva da MPB fez jus ao clima quente da capital do Amazonas, e tacou fogo no palco em um verdadeiro protesto político em forma de espetáculo. A apresentação aconteceu às 21h30, de sábado (1°) durante a primeira noite de festa do festival cultural Paço a Passo 2018.

Em sua 5ª edição, o evento vem consolidando-se cada vez mais como o maior festival de intercâmbio cultural do estado. E para abrilhantar a noite que, de acordo com a Polícia Militar do Amazonas, reuniu cerca de 30 mil pessoas na área portuária de Manaus, Elza Soares não economizou energia ao subir ao palco. Nem mesmo a ferocidade do tempo, que lhe tirou a movimentação das pernas, foi capaz de frear a vontade de Elza, em continuar gritando pelas verdades nas quais acredita.

Envolvendo o público em um verdadeiro show de artes integradas, o concerto de Elza Soares no Passo a Paço 2018 foi uma imersão na cultura afro-brasileira, e uma plataforma de posições políticas a respeito do direito das mulheres, dos negros, índios e outras tantas classes socialmente injustiçadas no Brasil.

Dando início ao espetáculo ao som de ‘O que se cala’, a eterna rainha do scat singing, mostrou que, mais do que preciso, é necessário militar pelo seu espaço de voz na sociedade. A cantora que coleciona incontáveis episódios de força e resiliência durante seus mais de 50 anos de carreira, disse em entrevista ao EM TEMPO que, foi uma honra voltar ao norte do país após um generoso recesso das terras tupinambaranas, e conta ainda que durante o show, sentiu-se reunida com sua verdadeira família.



“Para mim é uma honra imensurável estar de volta ao Amazonas depois de algum tempo longe daqui, fico muito feliz em poder estar reunida com um povo que eu considero minha família. São meus irmãos índios e negros. Foi impagável cantar nessa terra quente vendo tanta gente jovem gritar as letras da minha música. Eu fico muito feliz em saber que meu grito esteja ecoando e tornando-se um legado”, destacou Elza Soares, ao explicar sobre qual família ela se referia ao salientar que estava animada em estar reunida.

Entre os sucessos interpretados pela cantora, não faltaram hinos como, ‘Maria da Vila da Matilde’, ‘Eu quero comer você’, ‘Exu nas escolas’, além de ‘A Carne’. O espetáculo político e espiritual apresentado por Elza Soares, também foi uma manifestação religiosa de raízes afrodescendentes que ao som de tambores e batuques que transformaram a Plataforma Malcher, dentro do porto de Manaus, em um momento de contemplação às forças da natureza.

O show ‘Deus é mulher’ é uma exaltação ao poder de transformação e de criação do sexo feminino, e para passar a mensagem, a intérprete conta com um time de renomados músicos multi-instrumentalistas que dão vida à poesia de Elza Soares.

Em forma única, incomparável e inigualável, dos altos de suas oito décadas de vida, Elza Soares ainda brinca, dizendo que já parou de contar a sua idade, pois não se limita aos anos que completa.



“Eu não tenho idade. Já faz tempo que me desliguei desse parâmetro de contar a vida por anos que a gente completa. Eu sou quem eu sou, faço o que tenho vontade de fazer até hoje e minha arte não tem idade. O brilho de nossa vida não está nos anos que se passam, mas sim na verdade que continua pulsando no nosso peito e é isso que me faz continuar nos palcos”, completa a artista dando um show de lucidez.

